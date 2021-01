Spitalul de Recuperare Cluj trateaza persoanele care au ramas cu probleme de sanatate dupa infectarea cu coronavirus

"In cadrul Protocolului de reabilitare post COVID-19, pacientii beneficiaza de consult de specialitate, completat, dupa caz, de evaluari in alte specialitati medicale, analize de laborator sau explorari imagistice si electrofiziologice. Baza de tratament pentru fizioterapie a spitalului este dotata cu aparatura moderna, care raspunde necesitatilor de reabilitare a pacientilor, pe parcursul programului ambulator de recuperare fiind folosite in asociere tratamente medicamentoase si mijloace de fiziokinetoterapie. Procedurile utilizeaza tehnici de kinetoterapie personalizata, masaj medical, proceduri de electroterapie, hidroterapie, termoterapie si aerosoli", a transmis, marti, Consiliul Judetean Cluj, printr-un comuncat de presa.De asemenea, prin intermediul programului, pacientii beneficiaza de control multidisciplinar la medici specialisti care realizeaza evaluarea medicala si completeaza planul terapeutic in functie de evolutie si dizabilitati, adaptat in permanenta situatiei medicale a bolnavului.Institutia anunta ca majoritatea specialitatilor cu rol crucial in tratamentul sechelelor post infectie cu COVID-19 se regasesc in cabinete medicale functionale in ambulatorul institutiei: cardiologie, interne , neurologie, balneologie, reumatologie, diabetologie, oftalmologie, ortopedie, chirurgie plastica si generala, psihiatrie, psihologie.CITESTE SI: Comisia Europeana vrea sa incheie in aceasta saptamana discutiile preliminare pentru achizitiile in avans ale vaccinurilor Valneva si Novavax