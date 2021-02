Spitalul din Sibiu schimba instalatia electrica veche de la ATI si monteaza senzori pentru a preveni izbucnirea incendiilor

Investitie de peste jumatate de milion de lei

In prezent, pacientii care au fost diagnosticati cu COVID-19 si au nevoie de ATI, sunt tratati in paturi amplasate in containere, unde conducerea spitalului da asigurari ca exista instalatii noi si senzori eficienti in cazul unui incendiu. Bolnavii care nu au COVID-19, dar care au nevoie de spitalizare in ATI, sunt tratati in spatii care urmeaza sa fie modernizate si securizate din punct de vedere al instalatiilor."In Terapia Intensiva deocamdata lucram in sistemul modular , care deocamdata este nou - nout si in Terapia veche, care este la etajul doi, acum lucram la un sistem complet, deci se schimba tot, tot, instalatii, tablou. (...) Nu a fost o investitie programata, ci a fost consecinta verificarilor pe care le faceam, in care am vazut ca exista instalatii vechi, care aveau supraincalzire, deci exista un protocol care verifica.Pacientul non-COVID care are nevoie de ATI merge in ATI-ul de la etajul unu, care este ATI-ul verde, unde avem si niste saloane de post operator si ne descurcam deocamdata. Etajul doi este gol si dupa ce va fi gata, dupa ce va fi functional sa poata primi pacienti, atunci vom trece la modernizarea etajului unu", a explicat directorul Calin Cipaian.Montarea unei instalatii noi electrice la ATI in cel mai mare spital public din judetul Sibiu, acolo unde exista instalatii vechi, presupune o investitie estimata la peste o jumatate de milion de lei, a precizat, pentru AGERPRES, directorul administrativ al SCJU, Robert Fotache.La SCJU Sibiu exista 22 de paturi ATI in saloane tip container, speciale pentru pacientii cu COVID-19, plus 15 locuri in ATI-ul de la Maternitate, alte sase la Neurologie si 24 de locuri la ATI unde nu exista pacienti cu COVID-19.