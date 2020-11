Spitalul finalizat care nu poate fi folosit pentru ca nu are aparatura. Achizitia unor echipamente, blocata de pandemie

Noul spital din Falticeni, judetul Suceava, nu poate fi operationalizat pentru ca nu are aparatura. Cladirea este finalizata de un an de zile, dar autoritatile nu au reusit, inca, sa achizitioneze dotarile necesare.Primarul orasului, Catalin Coman, a declarat, citat de Adevarul , ca sunt fonduri suficiente pentru achizitia echipamentelor. Ministerul Sanatatii a alocat 15 milioane de lei, iar Primaria Falticeni a alocat 9,6 milioane de lei, din care 8 milioane de lei au fost obtinuti prin credit bancar.Pana acum, au fost dotate cu aparatura Unitatea de Primire Urgente, Terapia Intensiva si partial salile de operatie. Catalin Coman a spus spus ca vechiul spital are in dotare 3 ventilatoare si ca primaria a mai comandat inca 10. Licitatia pentru ventilatoare a fost adjudecata inainte de debutul pandemiei de COVID-19.Unele dintre echipamente au fost cumparate la preturi de cinci ori mai mici decat cele practicate acum, iar producatorii intarzie livrarea si prefera sa vanda altor clienti, cu preturi mult mai mari. Oricum, penalitatile sunt mult mai mici decat profitul obtinut prin aceasta operatiune."Cand am facut contractul, pretul era mai mic. Acum pretul e de cinci ori mai mare. Furnizorii prefera sa ne plateasca penalitati de intarziere si sa livreze ventilatoarele altor clienti", a spus Catalin Coman.O alta problema se refera la faptul ca multi producatori de echipamente medicale produc cu celeritate aparatura pentru tratarea COVID-ului, asa ca productia de aparatura de alt tip a fost suspendata sau incetinita. Fara aparatura medicala, conducerea spitalului nu poate sa solicite autorizatia de functionare de la Ministerul Sanatatii.Noul spital de la Falticeni are 300 de paturi, dintre care 15 sunt la Terapie Intensiva. Cladirea a fost construita in aproximativ 30 de ani. Vechiul spital functioneaza in sistem pavilionar. Vechile constructii sunt imprastiate prin tot orasul.