Spitalul Judetean Arad da in judecata un pacient, pentru defaimare. O tanara a acuzat pe pagina sa de socializare ca medicii au vrut sa o interneze cu COVID-19, desi ea nu avea

Medici: "Simptomele tinerei erau suspecte"

Tanara, Maria Andreea Brosteanu, a facut aceasta acuzatie pe pagina ei personala de Facebook , informeaza site-ul Banatul Azi "Cu ameteala si dureri de cap, am avut si febra, 37,4. Am ajuns acolo, m-a pus pe pat, mi-a bagat perfuzie, mi-a luat sange si m-a lasat acolo, nu mi-a mai spus nimic. Am tot asteptat, am intrebat-o pe una dintre asistente daca mai dureaza mult si a zis ca da, pana vin analizele. Am mai stat vreo patru ore, a zis ca trebuie sa ma duc la film la plamani.Am asteptat, am intrebat cat dureaza pana vin rezultatele. A zis ca o ora, o ora si ceva. M-a dus pe pat, m-au asezat si a spus doamna asistenta ca vine sa-mi aseze patul pentru ca ar putea sa dureze pana la sase ore, sase ore si ceva. Am spus ca daca pot sa plec acasa pe propria raspundere si a zis ca da, pe propria raspundere. Doamna doctor scria reteta si a spus ca daca vreau sa fiu internata de COVID. Am spus ca nu. M-a intrebat. Am spus ca nu", povesteste tanara in postarea de pe pagina sa de socializare.Doctorii de la Spitalul Judetean de Urgenta Arad au insa o cu totul alta varianta.Medicul primar UPU Aurelia Aconi spune ca: "Simptomele tinerei erau suspecte, asa ca trebuia eliminata suspiciunea de COVID"."Pacienta prezentandu-se in UPU pentru o febra, 37,3, frisoane si dureri de cap care puteau fi din cauza febrei, la inceput i s-a explicat ca ar putea fi suspiciune de infectie COVID, dar trebuie sa se faca investigatiile necesare", a precizat medicul."Nimeni din Urgente nu spune ca cineva are COVID, pentru ca nu se pune diagnostic de infectie cu COVID in UPU. La noi cel mult se recolteaza probe PCR. Dupa investigatiile efectuate, am concluzionat ca pacienta are alt diagnostic, se infirma suspiciunea de infectie COVID si a plecat acasa cu tratament, fara niciun altfel de acuze", a mai adaugat medicul UPU, AUrelia Aconi, care s-a ocupat de pacienta.Conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad a anuntat ca va depune "o plangere penala la Parchetul de pe langa Judecatoria Arad, deoarece distribuirea acestei postari in spatiul public aduce prejudicii de imagine unitatii noastre", noteaza sursa citata.", explica directorul interimar al unitatii medicale, Florina Ionescu.