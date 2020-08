Spitalul Judetean de Urgenta din Suceava va avea un Laborator de Medicina Nucleara. Investitia a costat 10 milioane de lei

''Aici este PET-CT-ul. Din cate cunosc eu, acesta este aparatul cel mai modern care evidentiaza functionarea celulei. (...) Nu sunt multe astfel de aparate in Romania. Din pacate, bolnavii se programeaza luni de zile la Cluj, la Targu Mures, la Bucuresti. Noutatea este ca vom avea acest aparat. Din cate discut cu doctorii, se castiga timp in lupta cu boala, pentru ca se poate face o evaluare in timp real pentru a se putea interveni'', a declarat presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur Potrivit acestuia, Laboratorul de Medicina Nucleara are o suprafata amenajata de 580 de metri patrati, iar investitia, realizata cu finantare de la SJU si CJ, a fost in valoare de 10 milioane de lei.Gheorghe Flutur a precizat ca urmeaza ca CNCAN sa dea autorizatia de functionare, iar in viitoarea sedinta a CJ se vor aproba posturile pentru personalul medical care va lucra in acest laborator.Totodata, managerul SJU Suceava, Alexandru Calancea, a spus ca acest laborator reprezinta un mare castig pentru pacientii suceveni, in special pentru cei cu afectiuni oncologice, pentru ca nu vor mai fi nevoiti sa se deplaseze in alte centre universitare pentru investigatii ''Un mare beneficiu pentru pacientii din zona noastra, din judetul Suceava, pacienti care sunt privati de aceste investigatii pentru ca trebuie sa ajunga in alte centre universitare, pe liste asteptare, si (...) nu vorbim doar de pacienti cu probleme oncologice (...). Speram sa deschidem cat mai repede laboratorul. Suntem in tratative cu medici specialisti care sa vina si sa ocupe aceste posturi si sa incepem cat mai repede sa functionam in acest laborator'', a spus Calancea.