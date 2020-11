Spitalul Judetean din Piatra Neamt a avut opt directori in zece luni. Imagini scandaloase, cu pacienti tratati in curte, au facut inconjurul Romaniei

Actualul sef al spitalului, Lucian Micu, este fostul primar al orasului Roman, care nu a mai putut candida pentru inca un mandat din cauza unui dosar de incompatibilitate. Lucian Micu, care a trecut de la PNL la PSD in august 2020, a fost numit in functia de manager in data de 28 octombrie de catre presedintele Consiliului Judetean, Ionel Arsene, vicepresedinte PSD la nivel national.Lucian Micu a fost demis din functia de primar de catre prefectul judetului Neamt, dupa ce ANI si, ulterior, doua instante, au constatat ca Micu este incompatibil.Pentru a ajunge managerul spitalului, Lucian Micu a fost numit consilier juridic pentru cateva zile, relateaza Adevarul.ro Fostul manager, Silviu Verzea, a demisionat dupa ce in presa au aparut filmari cu pacientii tinuti ore intregi in curtea spitalului.Toate schimbarile succesive de oameni la sefia spitalului s-au facut prin semnatura lui Ionel Arsene, presedintele Consiliului Judetean Neamt.CITESTE SI:Managerii care au controlat spitalul in ultimul an au fost:Pana in 18 decembrie 2019 - Codrut Munteanu19 decembrie 2019 - 17 martie 2020 - Alexandru Juncu17 martie - 3 aprilie - Toader Mocanu 3 aprilie - 9 aprilie - Florin Ionut Apostoae9 aprilie - 17 mai - Daniela Marcoci17 mai - 20 mai - Marius Ghinet21 mai - 8 octombrie - Silviu VerzeaDin 28 octombrie - Lucian Micu