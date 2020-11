Spitalul Judetean din Suceava nu are paturi libere la ATI pentru pacienti COVID, a treia zi consecutiv

Potrivit Prefecturii Suceava, in prezent, din totalul celor 535 pacienti internati in SJU, 198 pacienti sunt diagnosticati cu COVID-19, alti 86 sunt in zona tampon si 251 pacienti sunt cu afectiuni non-COVID.Din totalul pacientilor COVID, 108 prezinta forme medii ale bolii, 14 prezinta forme usoare, 57 prezinta forme severe, 19 cu forme grave sunt internati in sectia ATI, noua fiind ventilati mecanic.SJU Suceava dispune, la aceasta data, de 389 paturi libere, dintre care 34 pentru pacienti COVID, 242 in sectorul non-COVID, 113 pentru zona tampon, unitatea ATI nu are niciun pat disponibil pentru pacienti COVID, sunt 32 de ventilatoare libere, din care 17 pentru pacienti COVID.La Spitalul Municipal Radauti sunt internati 76 pacienti diagnosticati cu COVID-19 si patru persoane suspecte de infectie cu noul coronavirus , la Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc sunt 29 de pacienti COVID si cinci persoane suspecte de infectie cu noul coronavirus, la Spitalul Municipal Vatra Dornei sunt 17 pacienti diagnosticati COVID si doua persoane suspecte de infectie cu noul coronavirus, la Spitalul Orasenesc Gura Humorului sunt 23 de pacienti COVID, iar la Spitalul Boli Cronice Siret sunt internati 19 pacienti diagnosticati cu COVID-19 si trei persoane suspecte de infectie cu noul coronavirus.Totalul persoanelor internate si diagnosticate cu COVID-19, in judet, este de 362, iar cel al persoanelor suspecte de infectie cu noul coronavirus este de 100.Numarul total de persoane testate este de 81.505, in ultimele 24 de ore fiind testate 935 de persoane.In prezent, in judetul Suceava sunt 1.818 cazuri de infectie cu noul coronavirus in evolutie.CITESTE SI: