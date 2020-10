Spitalul Judetean Ploiesti: Admiterea pacientilor in ATI s-a facut in ordinea gravitatii, din lipsa de locuri

"Intr-adevar, exista problema admiterii pacientilor in ATI, din lipsa de locuri, dar este o problema generala in momentul de fata, absolut toate spitalele intampinand aceasta situatie. Pana in acest moment, admiterea pe sectia de terapie in Spitalul Judetean din Ploiesti s-a facut in ordinea gravitatii. Pentru pacientii care nu au fost admisi in ATI din lipsa de locuri, s-a gasit solutia consultarii de catre medicul de terapie intensiva si medicul infectionist, prescrierea si administrarea tratamentului specific in UPU, ventilarea acestora in Urgenta pana la eliberarea unor locuri in sectia ATI", precizeaza sursa citata.Potrivit comunicatului conducerii SJU, capacitatea de ventilare a Unitatii de Primiri Urgenta (UPU) nu a fost inca depasita, dar se apropie de limita maxima."Chiar daca UPU a ajuns la capacitatea maxima de preluare si medicii sai sunt epuizati, multi fiind pozitivi si internati, pana in acest moment s-a reusit sustinerea pacientilor care depasesc capacitatea ATI, asigurandu-le ventilatie, medicatie specifica si urmarire. Totusi, daca acest ritm de crestere al prezentarilor continua, preconizam ca in curand si capacitatea UPU va fi depasita", se mai arata in comunicatul SJU Ploiesti.In ultima perioada, cu mici exceptii, autoritatile prahovene raporteaza zilnic locurile ATI alocate pacientilor COVID-19 ca fiind ocupate integral.Conducerea SJU Ploiesti si-a luat, luni, un "angajament ferm" privind reoperationalizarea, in cursul zilei de marti, a unitatii mobile ATI aflata in incinta unitatii sanitare. Aceasta unitate dispune de 12 paturi.Comunicatul spitalului judetean vine dupa ce medicul primar Violeta Tanase, sefa UPU, a declarat la Digi24 ca de cateva saptamani medicii aleg intre pacienti si decid pe cine salveaza, pentru ca nu mai sunt locuri la terapie intensiva.