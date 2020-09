Spitalul Judetean Timisoara a devenit spital de ultima linie, pentru judet

"Aceasta inseamna ca la noi vor ajunge, ca si pana acum, cazurile grave de competenta ATI, care au si COVID, cazurile care sunt urgente non-COVID, dar care au si SARS-CoV-2, dar si pacienti doar COVID, fara alte patologii, daca celelalte unitati spitalicesti COVID din judet ating capacitatea maxima de ocupare", a declarat, miercuri seara, managerul spitalului, Raul Patrascu.El a explicat ca pentru a-si putea ajuta cat mai mult colegii din judet angrenati in lupta anti-COVID, Spitalul Judetean Timisoara a cerut sa fie inclus ca spital suport COVID-19, lucru devenit oficial printr-un ordin al ministrului Sanatatii, ca spital de ultima linie pentru judetul Timis."Vom continua, ca si pana acum, sa oferim tratament tuturor celor care ni se adreseaza, in special cazurilor cele mai grave, indiferent daca sunt pozitivi sau nu, daca necesita suport ATI sau nu, daca necesita interventii chirurgicale complexe sau nu. Vom continua sa testam in masa, sa ne protejam si sa va protejam", arata Raul Patrascu intr-o postare pe pagina de facebook.Patrascu spune ca includerea in ordinul ministrului Sanatatii va ajuta institutia sa aiba o colaborare si mai stransa cu colegii de la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" Timisoara, spre exemplu, astfel incat pacientii cu forme severe, de ATI, care sufera doar de COVID-19 fara alte patologii severe sa fie directionati si aici. Pana acum, Spitalul Judetean Timisoara putea primi doar pacienti cu alte patologii severe care erau infectati cu SARS-CoV-2.