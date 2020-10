Inspectia Sanitara si Corpul de Control, la Spitalul "Marie Curie" din Capitala. Seful Sectiei ATI: 30 de bebelusi au murit aici in ultimul an

Semnalul de alarma

"Inspectia Sanitara de Stat si Corpul de Control vor incepe astazi o actiune de evaluare a modului de gestionare a activitatii la nivelul unitatii sanitare Marie Curie, inclusiv la nivelul ATI", a spus Oana Grigore, citata de Agerpres. Controalele vin dupa ce medicul Mihai Carstoveanu, seful sectiei de Terapiei Intensiva de la Spitalui "Marie Curie", a declarat ca in ultimul an, 30 de bebelusi au murit in saloanele spitalului pentru ca medicii nu au avut dotarile necesare sa-i salveze."Au murit 30 de copii pentru ca stau pe listele de asteptare. Sumele alocate pentru actiunile prioritare scad de la an la an, desi memoriile sunt tot mai importante in acest mod. Atentia pentru pediatre, in tara aceasta, nu are nicio legatura cu ceea ce inseamna adultii," afirma medicul, la Antena 3. "Anul acesta, si mai trist, intelegem ce inseamna pandemia, toti avem cunoscuti, prieteni bolnavi, insa aceste atitudini discretionare sunt convins ca ne vor costa pe termen lung." - a spus medicul Carstoveanu.Specialistul a dat exemplul unui caz de saptamana trecuta, cand un copil cu o afectiune foarte grava a fost operat si trebuia sa iasa pe circulatie extra-corporeala. "Tot ceea ce inseamna aceasta circulatie extra-corporeala s-a cumparat pe caiet, pentru ca nu avem bani" - a explicat doctorul Carstoveanu.Medicul a explicat care este una din marile probleme ale spitalului, nerezolvata de mai bine de un an - lipsa unui specialist in medicatia copiilor."De un an de zile ii rog - Dati-ne un farmacist clinician langa noi care sa verifice intotdeauna ceea ce scriem pentru ca sunt erori de medicatie. Romania nu are erori de medicatie pe nicarieri, in SUA mor mii de oameni de erori de medicatie, noi nu avem erori de medicatie si facem un ping pong al hartiilor de un an de zile. Asta inseamna ajutorul, de acolo sa vina impunerea, de acolo sa fim trasi la raspundere." - a explicat renumitul medic.