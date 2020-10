Spitalul mobil COVID din Iasi "s-a sufocat" dupa inaugurare. Cele 24 de paturi de Terapie Intensiva nu pot fi folosite din cauza unei defectiuni grave la statia de oxigen

Anuntul a fost facut de primarul Iasiului Mihai Chirica, edilul afirmand ca pentru tratarea pacientilor cu forme severe de Covid-19 vor fi puse la dispozitie sase paturi ATI la Spitalul de Recuperare din municipiu."Pe data de 16.10.2020 era planificat sa se deschida compartimentul de terapie intensiva din cadrul Compartimentului sectiei exterioare a Spitalului de Boli Infectioase "Spital mobil Letcani", cu 24 de paturi. O defectiune grava a fabricii de oxigen face imposibila punerea in functiune a acestei sectii", a scris primarul Mihai Chirica pe Facebook El a precizat ca pe fondul cresterii cazurilor critice de Covid-19 din municipiul Iasi este necesara gasirea unei solutii pentru preluarea bolnavilor cu forme grave ale bolii."Singurul spital din Iasi in care se mai poate organiza asistenta medicala de terapie intensiva pentru pacientii critici Covid-19 este Spitalul de Recuperare. Prin urmare, solutia identificata a fost sa deschidem sase posturi in compartimentul de ATI al sectiei de ORL de la Spitalul de Recuperare Iasi pentru cazurile diagnosticate cu Covid-19", a mai afirmat edilul Iasiului, Mihai Chirica.El a precizat ca incepand de luni cazurile critice vor putea fi preluate la Spitalul de Recuperare pana la remedierea defectiunilor aparute la spitalul mobil de la Letcani."Pentru asigurarea conditiilor de functionare se vor aduce, sub forma de imprumut, sase ventilatoare si se vor detasa medici si asistenti medicali de ATI de la alte spitale . Cred ca orice efort pus in slujba sanatatii populatiei este benefic. Toti pacientii nostri programati pentru diverse interventii chirurgicale la sectia ORL a Spitalului de Recuperare Iasi vor ramane in atentia medicilor de aici pentru a fi reprogramati. Din pacate toti suntem expusi acestui risc de imbolnavire cu noul coronavirus , ceea ce trebuie sa creasca atentia in abordarea acestui flagel", a mai spus primarul Mihai Chirica.Spitalul mobil de la Letcani, judetul Iasi, a primit incepand de vineri, primii pacienti cu forme usoare si medii de COVID-19, insa zona de Terapie Intensiva nu a fost inca deschisa, urmand ca statia de oxigen sa fie supusa unor verificari suplimentare.Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Carmen Dorobat, a declarat atunci ca in spitalul mobil de la Letcani sunt pregatite deocamdata 30 de paturi, pentru pacientii care nu prezinta forme grave ale bolii."Avem in momentul de fata pregatita o zona pentru 30 de paturi de confirmati cu forme usoare si medii. Avem si 24 de paturi de terapie intensiva. In zona ATI inca asteptam proba de functionare a statiilor de oxigen. Le-am pus in functiune, merg de ceva timp, dar vrem sa vedem ca si rezista. Terapie intensiva inseamna risc vital si trebuie sa mearga perfect. Asteptam sa vedem functionalitatea acestor statii. Ventilatoarele trebuie sa mearga, astazi (vineri - n.r.) nu vom avea internari la Terapie Intensiva", a spus medicul Carmen Dorobat.Deschiderea spitalului mobil de la Letcani a fost amanata de cateva ori, pe fondul unor controverse intre presedintele PSD al Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa, care a pierdut alegerile din 27 septembrie, si presedintele ales al institutiei, liberalul Costel Alexe Consiliul Judetean (CJ) Iasi a anuntat in urma cu cateva saptamani ca spitalul mobil de la Letcani, cu 250 de paturi, din care 103 de ATI, a primit autorizatia de functionare emisa de Directia de Sanatate Publica Iasi, la solicitarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase.Spitalul mobil a fost programat initial sa ajunga la Iasi pe 18 mai si sa fie instalat doua saptamani mai tarziu, insa termenele au fost amanate, reprezentantii CJ Iasi invocand carantina din Turcia.Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Iasi, Maricel Popa, declara, in 21 aprilie, ca a semnat contractul de achizitie a spitalului modular, castigatoarea licitatiei fiind compania SDI Global LLC din Turcia. Valoarea contractului este de 13,2 milioane de euro.