Ce dotari va avea megaspitalul din nord-estul Romaniei. Estimarile arata ca va fi terminat inaintea autostrazilor proiectate in Moldova

Competitie cu spitalele construite prin Planul National de Redresare si Rezilienta

In 2016, PSD a revenit la putere, si ca viitoare realizari si-a trecut in Programul de Guvernare 2016 - 2020 tot opt spitale regionale, plus unul metropolitan.Pe parcurs, cele opt spitale au devenit doar trei, Iasi, Cluj si Craiova , pentru restul nefiind nici macar pornite studii de fezabilitate.La noua ani de la prima promisiune de construire de spitale regionale, anul de gratie 2021, suntem in acelasi punct, adica nu s-a edificat nimic si exista cereri de finantare doar pentru cele trei spitale amintite.Cel mai avansat din punct de vedere al documentatiilor este ceea ce se doreste a fi noul spital regional de la Iasi, pentru care s-au facut primii pasi importanti in aceasta saptamana, cand ministrul Finantelor, Alexandru Nazare , si Christian Kettel Thomsen, vicepresedintele Bancii Europene de Investitii (BEI) au semnat contractul de finantare dintre Romania si Banca, in valoare de 250 milioane euro. Nu aceasta este si suma necesara construirii unitatii spitalicesti, intreaga investitie fiind cifrata la 421 de milioane de euro. Prin urmare, diferenta de 171 de milioane de euro ar urma sa fie asigurata din fonduri europene nerambursabile si bani de la bugetul de stat.Asa cum au precizat autoritatile, cel mai optimist termen de implementare al proiectului este de sapte ani, in contractul de imprumut cu Banca Europeana de Investitii ultima tragere din credit fiind aprilie 2028. Adica, pana atunci vor mai fi doua cicluri electorale, in care se pot intampla foarte multe.Revenind la Spitalul Regional de la Iasi , care se va construi de la zero, primul din serie de trei care a primit imprumut pentru construire, investitie prognozata sa inceapa anul viitor, este de spus ca unitatea medicala va avea 963 de paturi, din care 850 pentru internare continua si 113 paturi mobile pentru servicii de ingrijire in ambulatoriu. Spitalul se va construi in Cartierul Moara de Vant, pe o suprafata de 27.340 mp si va fi format dintr-un complex de constructii pe mai multe niveluri, respectiv subsol, parter si cinci etaje.Practic acest spital va inlocui infrastructura actualului Spital Clinic Judetean de Urgenta Iasi, si va avea dotari de ultima ora, echipamente si tehnologie IT.Din cele 850 de paturi de spitalizare, 60 sunt doar pentru urgente . De asemenea, vor exista peste 70 de cabine ambulatorii, 19 sali de operatie si va deservi in special reteaua de spitale din zona Moldova, pentru pacientii critici.Unitatea va fi dotata cu un helioport, dar si cu parcari amenajate atat in exterior cat si in subteran. Spitalul Regional de Urgenta din Iasi nu va fi doar o cladire noua, ci odata ce va fi pe deplin operational, va permite sistemului de sanatate trecerea intr-o noua era a furnizarii de servicii medicale, depasind lacunele critice din sector si aducand o contributie pe termen lung asupra sanatatii populatiei", potrivit lui Alexandru Nazare, ministrului Finantelor.Daca Spitalul Regional din Iasi este prevazut sa fie finalizat in 2028, un spital mai scump, estimat la 588 de milioane de euro, este dorit sa se construiasca la Focsani, tot de la zero, pana in 2026.Este vorba de Spitalul Judetean de Urgenta, prima constructie de anvergura nationala dupa 1990, care ar urma sa fie finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR).Se va sti acest lucru dupa negocierile din aceasta vara cu Comisia Europeana, noul ministru al Sanatatii declarant dupa numirea in functie ca are ca prioritate constructia de noi spitale prin acest PNRR.Conditia care se pune aici este ca unitatile medicale sa fie construite pana in august 2026, un termen fix, termen care in cazus ca va fi depasit va insemna sistarea finantarii si imputarea sumelor cheltuielilor pana atunci.Studiul de fezabilitate al noului spital din Focsani a costat 3,7 milioane de lei, iar pentru construirea lui s-au atras in patrimoniul judetului nu mai putin de 18 hectare de teren.Noul spital din Focsani va avea o capacitate de spitalizare de 900 paturi, din care 775 paturi de spitalizare continua, 60 paturi de spitalizare de zi si 65 de paturi pentru insotitori, va avea bloc universitar cu sali de curs si amfiteatru, sali de operatie si spatii special concepute pentru toate activitatile medicale si conexe, inclusiv heliport."Realizarea noului spital judetean este un proiect major pentru judetul Vrancea. De asemenea, avem in plan sa construim un corp de locuinte strict pentru medici, am discutat deja acest aspect la Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL). Proiectul este foarte complex, dar cu vointa si implicare vom reusi sa il finalizam cu succes", a precizat presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Catalin Toma.