Terapia Intensiva de la La Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara este ocupata in totalitate. Mai sunt 6-7 locuri libere pentru pacientii cu COVID - 19

Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara spun ca aproximativ 70 la suta dintre cei care au ajuns in ultimele zile la spital, cu COVID - 19, cred in teoria conspiratiei si unii dntre ei refuza tratamentul."La Spitalul de Boli Infectioase mai avem sase sau sapte locuri libere, dar este o dinamica continua, pentru ca ne ajutam cu colegii de la Spitalul CFR, care preiau cazurile asimptomatice sau usoare. La noi, Terapia Intensiva este plina, sunt patru locuri si toate sunt ocupate, sunt pacienti care cred mai mult in teoria conspiratiei decat in tratamentul medicamentos. Avem in Terapie Intensiva un pacient care a refuzat tratamentul cu Remdesivir, ne-a spus ca nu vrea sa facem experimente pe el. Din pacate, acum este la Terapie Intensiva si nu putem decat sa ii dam tratament suportiv", a declarat Cristian Oancea, directorul Spitalului Victor Babes din Timisoara, pentru News.ro.In judetul Timis au fost depistate mai multe focare de coronavirus , la Spitalul de Psihiatrie Gataia, la o societate de procesare a carnii si la Spitalul Municipal Timisoara.La ultima raportare a Grupului de Comunicare Strategica, in ultimele 24 de ore, in judetul Timis au fost anuntate 7 noi imbolnaviri, iar la nivel national erau inregistrare peste 400 de noi cazuri.