Timis: Pacient ranit in spital, in timp ce i se facea o tomografie. Seful Spitalului Judetean: Am avut parte de un eveniment halucinant

"Am avut astazi parte in jurul orei 1 de un eveniment halucinant in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Timisoara, despre care eu nu am mai auzit in viata mea sa se poata intampla si nici nu am mai vazut: cupola de protectie a computerului tomograf, care consta intr-un cerc cu un diametru de aproximativ un metru de plastic cu margini ascutite de aluminiu, s-a desprins in timp ce un pacient era scanat. Acea cupola se roteste cu o viteza de 400 de rotatii pe secunda si actioneaza mai rau ca un cutit. Din fericire pacienta care era scanata in acel moment a fost doar ranita usor necesitand doua fire de sutura pe brat, insa putea sa se intample un dezastru. La acea viteza cupola, capacul de protectie actioneaza mai rau decat un cutit", a afirmat managerul.Patrascu sustine ca accidentul ar fi putut fi unul mult mai grav."Putea sa ii sectioneze gatul, putea sa ii sectioneze corpul si sa ne confruntam cu o tragedie. Este un eveniment halucinant avand in vedere toate evenimentele care au avut loc de cand am venit ca manager al acestui spital. In primul rand am descoperit ca acest CT, care a fost achizitionat de Ministerul Sanatatii PSD in anul 2018 in program cu Banca Mondiala, e de o calitate foarte slaba, a fost receptionat de catre spital, dar nu avea autorizatie de functionare din partea CNCAN. El a functionat un an si jumatate fara autorizatie de functionare. Noi l-am oprit imediat, am chemat Corpul de Control al Ministerului Sanatatii. Raportul Corpului de Control arata ca ministerul a fost indus in eroare de catre reprezentantii spitalului cand acestia au semnat pentru receptia acestuia si astfel aparatul a functionat un an si jumatate fara autorizatiile necesare. (...) Noi l-am oprit in februarie 2020, cand l-am descoperit, iar autorizatia am primit-o abia pe 4 iunie de la CNCAN", a declarat Raul Patrascu.El a afirmat ca si in alte unitati medicale sunt aparate de acest fel."Deci ne putem astepta, poate, la astfel de tragedii si in alte spitale , avand in vedere calitatea josnica a acestui aparat chinezesc, de altfel. In acel raport de service se arata ca aparatul este complet functional, fara nicio problema si nu pune in niciun pericol pacientii. Noi nu nu am mai vrut sa folosim acest aparat avand in vedere calitatea slaba nu doar a componentelor, ci si a imaginii pe care o ofera, insa am fost nevoiti", a mai spus managerul.