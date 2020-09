Tomograful chinezesc care a ranit o femeie la Spitalul Judetean Timisoara era iesit din garantie. Ce spune firma care l-a livrat

A functionat mult timp fara avize

Aparatul era iesit din garantie

Conducerea unitatii sanitare sustine ca firma era obligata sa aiba grija de tomograf inca trei ani, prin Ministerul Sanatatii.O femeie de 36 de ani a fost ranita, sambata, intr-un tomograf al Spitalului Judetean Timisoara. Una din componentele aparatului s-a desprins si a lovit-o pe femeie la mana. Ea suferise un AVC cu doar cateva ore inainte de investigatie. Conducerea spitalului spunea, zilele trecute, ca bucata rupta este un cerc cu margini ascutite de aluminiu care se invarte cu 400 de rotatii pe secunda si ca numai norocul a facut ca pacienta din tomograf sa nu fie sectionata. Firma care a livrat aparatul spune insa ca piesa desprinsa este fixa, nu se roteste niciodata si are ca scop protejarea unei alte piese din echipamentul medical.Computerul tomograf in cauza a functionat un an si jumatate fara avize. Oficialii Spitalului Judetean explicau, sambata, ca au reusit sa faca rost in aceasta vara de autorizatii, dar ca echipamentul medical iesise din garantie, iar firma care l-a livrat ar fi trebuit sa asigure mentenanta inca trei ani, asa cum spune o adresa primita de la Ministerul Sanatatii, care a cumparat CT-ul.In 4 iunie a venit avizul de la CNCAN - Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, in 18 iunie s-a facut si revizia tehnica, iar in iulie a iesit din garantie, ne transmitea zilele trecute conducerea spitalului, care punea accentul si pe faptul ca aparatul chinezesc este unul slab calitativ. Mai mult, directorul Raul Patrascu spunea ca au fost cumparate alte in jur de 40 de aparate in tara si ca vrea sa traga un semnal de alarma.Reprezentantii firmei care a livrat aparatul, Dyomedica CND SRL din Ploiesti, au insa alta parere. Ei spun ca aparatul iesise din garantie dupa doi ani de functionare si ca in acea perioada au asigurat toate verificarile tehnice si interventiile necesare conform legii si conform contractului cu Ministerul Sanatatii. Ar fi trimis si oferta pentru un nou contract de service. In plus, ar fi instalat doar 14 aparate in tara, nu 40."Societatea noastra a castigat licitatia organizata din fonduri nerambursabile la Banca Mondiala prin Ministerul Sanatatii pentru un numar de 14 echipamente de tomografie computerizata si nu a unui numar de 40 de echipamente asa cum reiese din declaratiile publice ale reprezentantilor unitatii medicale.La data de 18 iunie, societatea noastra a efectuat ultima verificare tehnica (...), urmare a acestei revizii instalatia a ramas in perfecta stare de functionare in conformitate cu raportul de service semnat si parafat de catre reprezentantii unitatii medicale.In data de 7 iulie, inainte cu doua zile de expirarea termenului de garantie, societatea noastra este cea care a transmis catre spital o ofera pentru incheierea unui contract de service, pentru a asigura servicii de service continue echipamentului. Nici pana in ziua de azi nu a raspuns la oferta noastra, ceea ce a condus la incetarea oricarei relatii contractuale intre societatea noastra si unitatea medicala", au transmis oficialii Dyomedica, potrivit publicatiei locale TimisOnline.ro. Potrivit celor de la firma care a livrat tomograful, la finalul lunii iulie au fost anuntati ca echipamentul are o defectiune. Atunci au transmis din nou oferta de pret."De la data ultimei revizii tehnice din 18 iunie nu mai detinem informatii privind conditiile in care a exploatat aparatul si nu intelegem cum acesta era in functiune la data producerii acestui eveniment avand in vedere ca pe 29 iulie ni s-a adus la cunostinta o defectiune la care, din motivele mentionate, firma noastra nu a fost autorizata de spital sa o remedieze", mai spun cei de la firma din Ploiesti.Dyomedica mai transmite ca perioada de garantie a echipamentului a fost de 24 de luni si ca specialistii firmei trebuie sa asigure "servicii post-vanzare de mentenanta (periodica si interventii de service) si actualizare gratuita a software-ului echipamentului din momentul in care acesta este pus in functiune pentru o perioada de cel putin trei ani dupa expirarea perioadei de garantie".