Traian Basescu: Sistemul medical din Romania este unul rigid

Traian Basescu a declarat, joi, ca spitalele sunt "societati de stat" si ca sistemul medical din Romania este unul rigid.

Presedintele a mai spus ca spera ca noua lege a sanatatii va fi adoptata "in cel mai scurt timp", ori de Parlament, ori prin asumarea raspunderii Guvernului, adaugand ca proiectul legii vine ca rezultat al activitatii unei comisii prezidentiale.

Basescu a afirmat ca legea ar urma sa intre in vigoare in prima parte a anului 2012. Totodata, el spera ca proiectul sa fie lansat in dezbatere publica in zilele urmatoare.

Presedintele a facut aceste declaratii in cadrul Conferintei "Analysing Romania's future economic potential", organizata de grupul "The Economist.