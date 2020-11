Trei persoane din Giurgiu infectate cu COVID-19, aduse la Spitatul COVID-19 de la Letcani cu elicopterul

Potrivit acesteia, elicopterul va transporta de la Bucuresti la Iasi trei persoane din Giurgiu. Doua dintre aceste persoane sunt ventilate mecanic, cea de-a treia depinzand de terapie cu oxigen, motiv pentru care vor fi internate la terapia intensiva de la Spitalul de Pneumoftiziologie si la Spitalul Mobil de la Letcani.Conform raportarilor DSP, in spitalele suport COVID-19 din judetul Iasi sambata erau ocupate 491 de paturi, din care 45 de terapie intensiva.In ceea ce priveste gradul de ocupare pentru paturile ATI, din cele 45 de paturi, 9 sunt ocupate la Spitalul de Boli Infectioase, 3 la Spitalul Mobil Letcani, 3 la Spitalul de Pneumologie, 6 la Spitalul Municipal Pascani, 5 la Spitalul de Recuperare, 6 la Spitalul Cai Ferate Iasi si 13 la Spitalul de Neurochirurgie.In spitalele suport COVID-19 din judet in cursul acestei zile mai erau libere 187 de paturi, din care 10 la Spitalul Mobil Letcani, un pat la Spitalul de Pneumologie, 6 paturi la Spitalul de Recuperare, 58 de paturi la Spitalul CF Pascani, 35 la Spitalul de Boli Infectioase, 22 de paturi la Spitalul Militar, 32 de paturi la Spitalul Harlau, 8 paturi la Spitalul "Sf. Spiridon" si 15 de paturi la Spitalul CF Iasi.La Spitalul "Dr.C.I. Parhon", centru suport COVID-19 pentru bolnavii care au nevoie de asistenta medicala de specialitate, sunt ocupate doua paturi ATI. Aici sunt 24 de bolnavi confirmati pozitiv cu noul coronavirus care sunt dializati.Conform datelor centralizate de DSP Iasi, in cursul zilei de sambata erau 4.309 de persoane aflate in izolare, iar 3.926 de persoane in carantina la domiciliu. Pentru inca 1.609 de persoane masura carantinarii a fost instituita de Inspectoratul General al Politiei de Frontiera.