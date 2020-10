Caz scandalos: un barbat de 71 de ani, infectat cu COVID si cu diabet, plimbat intre sectiile Spitalului Judetean de Urgenta din Ploiesti. Asistenta medicala: "Asa este in Romania..."

Barbatul a fost plimbat deja intre mai multe sectii, rudele sale fiind ingrijorate pentru starea lui de sanatate.Barbatul, R.L., de 71 de ani, a fost testat pentru COVID luni, iar miercuri a primit rezultatul pozitiv. Familia a anuntat autoritatile, pacientul fiind luat de acasa cu ambulanta si dus la spitalul judetean din Ploiesti, unde a fost introdus in izolator."In prima faza i-au fost facute cateva analize, dupa care l-au inchis intr-o incapere si nimeni nu a mai venit la el pana seara. El este diabetic, nu a mancat si nu a baut apa de doua zile. La ora 20:00, medicul de garda a mers la el si cand l-a vazut in ce stare este l-a transferat la sectia de pneumologie. Ajuns acolo m-a sunat si mi-a spus ca nu il primesc pentru ca nu au oxigen si ca trebuie sa se intoarca la judetean! Asta in timp ce tata se simtea din ce in ce mai rau! Cum este posibil sa trimiti un pacient la un alt spital fara sa te asiguri ca il si primesc?" se intreaba fiul pacientului.Acesta a sunat la Spitalul Judetean, iar o asistenta, i-a raspuns: "Asa este in Romania, domnule...""M-am interesat la Spitalul CFR si acolo sunt trei locuri libere in salonul de barbati. Nu inteleg de ce il tin in continuare la Judetean, unde nu primeste nici un tratament, ca sa moara?!", a afirmat fiul sau.