Un barbat infectat cu COVID-19 a fugit de trei ori intr-o zi din spital. Politistii i-au intocmit dosar penal

Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Alba, Luminita Prodan, duminica au fost inregistrate trei apeluri, respectiv dimineata, in jurul amiezei si seara, pe numarul unic de urgenta 112 cu privire la faptul ca un barbat cu COVID-19 a parasit incinta spitalului unde se afla internat.Prima data barbatul a fugit de dimineata din spital si a fost prins de politisti pe strada. Potrivit reprezentantilor IPJ Alba, in cursul zilei de duminica au fost trei apeluri la 112 prin care s-a anuntat ca barbatul a fugit din spital. A doua fuga a barbatul din unitatea medicala s-a petrecut in jurul amiezii. Barbatul a fost gasit de oamenii legii acasa.Seara, in jurul orei 19.00, barbatul a fugit iar de pe sectia de Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta din Alba Iulia si a fost gasit de politisti tot acasa.Salonul in care se afla internat barbatul este situat la parterul cladirii. Daca, in ultimele luni, un echipaj de Politie Locala era stationat in permanenta in fata Sectiei de Boli Infectioase, in prezent cladirea nu mai beneficiaza de o astfel de paza.Pe numele barbatului a fost intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor.