Un barbat infectat cu COVID-19, care a fugit de trei ori intr-o zi din spital, cercetat pentru zadarnicirea combaterii bolilor

"In cursul zilei de 15.11.2020, pe raza mun. Alba Iulia, organele de politie au identificat de trei ori o persoana de sex masculin care in aceeasi zi a parasit de fiecare data fara acordul personalului medical Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Alba, unde a fost internat in data de 14.11.2020, fiind diagnosticat cu virusul SARSCoV-2", se precizeaza in comunicatul Parchetului.Prima data barbatul a fugit de dimineata din spital si a fost prins de politisti pe strada. A doua fuga a barbatul din unitatea medicala s-a petrecut in jurul amiezii. Barbatul a fost gasit de oamenii legii acasa.Seara, in jurul orei 19.00, barbatul a fugit iar de pe sectia de Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta din Alba Iulia si a fost gasit de politisti tot acasa. Salonul in care se afla internat barbatul este situat la parterul cladirii, care nu este pazita.Potrivit legii, nerespectarea masurilor de carantina sau de spitalizare dispuse pentru prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda