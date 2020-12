UPDATE Un bebelus de trei zile a murit la Spitalul Judetean Alba. Oficialii unitatii medicale: "Copilul s-a inecat in timpul alaptarii"

Victima este o fetita in varsta de 3 zile, care a fost adusa de ambulanta in serviciul UPU vineri la ora 18:36 pentru respiratie dificila afirmativ, aparuta dupa alimentarea cu lapte."Starea bebelusului a fost grava din momentul sosirii in Unitatea de Primiri Urgente, fiind intubat si ventilat mecanic. S-a luat legatura cu centrele universitare, iar cazul a fost acceptat de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures.Desi s-au oferit toate ingrijirile medicale de specialitate necesare, starea pacientei s-a degradat, suferind multiple stopuri cardio-respiratorii. La sosirea echipajului din judetul Mures starea pacientei era atat de grava, incat nu a putut fi transportata. Decesul a fost declarat la ora 02:00", au transmis intr-un comunicat, reprezentatii spitalului.Potrivit reprezentantilor institutiei medicale, bebelusul s-a inecat cu lapte in timpul hranirii.O ambulanta l-a preluat dintr-o localitate din Zlatna si l-a adus de urgenta la Spitalul din Alba Iulia. Copilul se afla intr-o stare foarte grava si a fost necesara intubarea acestuia de la preluare si pana cand a ajuns la spital.Ajuns in sectia UPU bebelusul a fost intubat si ventilat. De asemenea s-au facut demersuri pentru transferarea acestuia la maternitatea din Sibiu sau Targu Mures, insa acest lucru nu a mai fost posibil din cauza starii foarte grave a bebelusului.