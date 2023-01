Un copil a murit dupa 19 zile de internare - familia acuza medicii de neglijenta

Un baiat in varsta de opt ani, care a fost internat timp de 19 zile la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iasi, a murit marti seara.

Autoritatile au demarat o ancheta, dupa ce familia copilului i-a acuzat pe medici de neglijenta, potrivit Realitatea Tv.

"Mi-a zis ca are puroi, pe urma ca are otita, nu i-a gasit nimic decat rosu in gat, dar foarte putin si pe 9 iulie l-au operat de apendicita, si pe urma mi-au zis ca are peritonita primitiva", a declarat mama baiatului.

De cealala parte, doctorii sustin ca baiatul a murit din cauza unor complicatii, iar ei au respectat cu strictete toate procedurile medicale.

"In cursul ultimei internari, pe fondul deficitului de baza, pe fondul deficitului imun, pe fondul hipertrofiei ponderale pacientul a prezentat complicatii, cu evolutie nefavorabila, in ciuda tratamentului si a efortului echipelor implicate in tratamentul pacientului", a declarat Carmen Fermesanu, sef UPU Spitalul de Copii "Sf. Maria" Iasi.

