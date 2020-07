Un copil in varsta de 1 an si 3 luni s-a vindecat de COVID-19 la spitalul din Alba Iulia

Cel mai recent caz declarat vindecat - o femeie in varsta de 46 de ani din municipiul Sebes - a fost externat vineri, 3 iulie 2020. Cel mai tanar pacient vindecat a fost un baietel de 1 an si 3 luni, iar cel mai varstnic, o femeie de 74 ani. O parte dintre pacientii tratati de COVID-19 sufereau si de alte afectiuni precum: insuficienta renala cronica, hipertensiune arteriala, boli cardiace sau diabet zaharat.Pe langa cei 108 pacienti declarati vindecati, de la inceputul pandemiei si pana in prezent, la sectia de boli infectioase a SJU Alba Iulia au mai fost internati si au primit ingrijiri medicale de specialitate alti 43 de pacienti pozitivi. In cazul acestora s-a luat decizia transferului la alte unitati sanitare, unde s-au continuat ingrijirile medicale. In majoritatea cazurilor aceasta hotarare a fost luata pentru a evita supraaglomerarea si pentru a avea locuri disponibile pentru internarea noilor cazuri.La aceasta ora, la SJU Alba Iulia mai sunt internati un numar de 20 de pacienti COVID-19, toti in cadrul sectiei de Boli infectioase, special amenajata pentru a trata astfel de cazuri., a transmis Spitalul Judetean Alba