Un copil nascut la spitalul din Alba Iulia a decedat dupa doua zile. Mama acestuia nu ar fi fost operata pentru ca lipsea testul COVID-19

Femeia ar fi fost lasata o noapte intreaga sa se chinuie pentru ca nu exista un test pentru coronavirus . Se pare ca femeia ar fi fost tinuta in izolare pana la finalizarea testului COVID.Femeia, in varsta de 42 de ani, din comuna Mogos, era la prima sarcina si a fost adusa la Spitalul Judetean de Urgente Alba joi noaptea. Sarcina a decurs normal, fara nicio complicatie, insa a fost tinuta in spital, in travaliu pana dimineata. Familia sustine ca medicul de garda a refuzat sa faca operatia de cezariana.Potrivit afirmatiilor familei, in dimineata zilei de vineri a fost operata, la interventia unui alt coleg medic, care ar fi spus ca exista pericolul ca si mama sa isi piarda viata. Dupa nastere, copilul a fost transportat de urgenta, cu elicopterul, la Oradea, unde a decedat pe parcursul zilei de duminica, 16 august.Familia acuza medicul care a refuzat sa efectueze operatia si sunt hotarati sa il dea in judecata pentru malpraxis."Nasterea a avut loc vineri, prin operatie cezariana de urgenta, nou nascutul primind scorul Apgar de 2 a fost transferat de urgenta la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea la sectia Neonatologie, cu elicopterul, deoarece la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu si la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures nu au fost locuri disponibile.Operatia de cezariana s-a facut de urgenta, inainte de a primi rezultatul testului COVID, cu precautiunile necesare. Mama este in Alba Iulia, rezultatul testului COVID fiind negativ. Femeia insarcinata a venit cu membrane rupte, a fost monitorizata pentru nastere normala, dar cand starea fatului s-a agravat, s-a intervenit prin cezariana", a transmis Spitalul Judetean de Urgente Alba.