Un cunoscut medic din Timisoara s-a sinucis impuscandu-se in cap cu un pistol

Medicul Voicu Voiculescu de la Spitalul Municipal Timisoara, care era specialist in chirurgie toracica, a folosit un pistol cu glont, chinezesc, iar decesul a avut loc in jurul orei 19.00, in locuinta din apropiere de centrul orasului.Sotia a gasit trupul neinsufetit si a sunat imediat la numarul de urgente 112. Ajunsi la fata locului, politistii ar fi descoperit si un bilet de adio in care barbatul, in varsta de 61 de ani, isi explica gestul.Medicul era instructor de tir, in timpul liber, iar acesta este motivul pentru care avea in casa o arma.Trupul barbatului a fost preluat de medicii legisti care vor face autopsia.Politistii continua cercetarile in acest caz.