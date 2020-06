Un deputat USR face sesizare la DNA impotriva unor manageri de spitale: Echipamente si masti de proasta calitate, la preturi exorbitante

Ziare.

com

"DNA, sa vina sa va ia! Astazi, de la ora 14, voi depune la DNA o sesizare penala impotriva unor manageri de spitale din Cluj-Napoca care si-au batut joc de banii publici si de banii proveniti din donatii clujenilor, cumparand, in plina panica de COVID-19, echipamente de protectie si masti de proasta calitate fara certificate de conformitate la preturi exorbitante", a scris, miercuri, pe Facebook, Emanuel Ungureanu.Acesta acuza autoritatile locale de un "festival de ipocrizie"."Ieri, intr-un festival de ipocrizie, cum rar mi-a fost sa vad in viata mea, la Primaria Cluj s-a desfasurat un spectacol gretos ca pe vremea lui Ceausescu in care autoritatile locale si centrale care au lasat spitalele din Cluj in pielea goala. In plina pandemie politruci ca: Moisescu de la DSP, Constantea de la Clujana, Abrudean de la Prefectura si alti penelei sau pesedei si-au arogat merite necuvenite pentru modul exemplar in care s-au comportat majoritatea clujenilor in intervalul 15 martie-15 mai", a mai scris Ungureanu.In plus, acesta acuza autoritatile ca "au omis sa vorbeasca despre ajutorul urias pe care l-au primit spitalele din Cluj de la grupul civic 'Va ajutam din Cluj' sau alte organizatii umanitare"."Fara acesti oameni minunati si donatiile unor banci sau firme din Cluj, personalul medico-sanitar din oras sau judet ar fi ajuns focare de infectie. Asa cum am promis, toti cei care au furat in timpul pandemiei vor fi deferiti justitiei. Nu putem ierta si nu putem uita", a mai afirmat Ungureanu.