Un director de spital din Brasov a fost retinut pentru ca sustragea materiale. Alti medici sunt anchetati pentru abuz si fals

Potrivit reprezentantilor Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov, atat directorul, cat si alti medici sunt cercetati pentru fals intelectual si abuz in serviciu."Procurorii din cadrul Parchetului Judecatoriei Brasov au dispus continuarea urmaririi penale fata de cinci persoane, printre care si directorul financiar contabil al Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov, aceasta fiind cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz in serviciu, divulgare de informatii secrete de serviciu sau nedestinate publicitatii, fals intelectual savarsit in forma instigarii, uz de fals si delapidare. (...)In privinta situatiei de fapt am retinut urmatoarele: in perioada februarie 2020 si pana in prezent, in calitatea sa de director financiar contabil, suspecta a transferat o serie de produse de uz medical, printre care scutece, masti si manusi chirurgicale, produse sanitare, medicamente si altele, din inventarul Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov, in beneficiul si pentru a fi utilizate la caminul de batrani 'Paradisul montan' din localitatea Moeciu, camin care era administrat, in fapt, tot de aceasta. Produsele erau transferate cu ajutorul soferului angajat la unitatea medicala", a declarat Catalin Moraru, prim-procuror adjunct al Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov.Potrivit acestuia, in cauza s-a mai retinut ca, in luna aprilie, suspecta ar fi divulgat informatii confidentiale unor persoane fizice referitoare la starea de sanatate a unei paciente si, de asemenea, ar fi determinat o persoana fizica sa obtina in mod ilegal dreptul la concediul medical, efectuand in acest sens si demersuri pe langa cativa medici."Concediile erau, intr-adevar, luate in mod fictiv. Acesta, practic, ii indruma care erau pasii de urmat pentru a obtine respectivul concediu si, ulterior, efectua si demersuri pe langa alti medici pentru a intocmi in fals aceste concedii medicale, medici care, de altfel, sunt si ei suspecti in aceasta cauza si pentru care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de fals intelectual si abuz in serviciu. (...) Deci doamna director a fost retinuta pentru 24 de ore si", a precizat Catalin Moraru.