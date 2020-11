Un medic de familie din Olt, infectat cu noul coronavirus, a decedat la spital. Al doilea doctor din oras este si el spitalizat

Asistenta medicala pentru pacientii din localitate va fi asigurata cu ajutorul unui medic de familie din comuna Icoana, potrivit reprezentantilor Casei de Asigurari de Sanatate (CAS) Olt. Medicul de familie decedat, o femeie in varsta de 65 de ani, era spitalizat de la inceputul saptamanii trecute, in stare grava si a pierdut lupta cu boala in cursul noptii de marti spre miercuri.Si cel de-al doilea medic de familie din Potcoava a fost testat pozitiv pentru infectia cu SARS-CoV-2 si este internat in spital de mai multe zile, astfel ca pana la revenirea la cabinet pacientii au fost directionati catre medicii din localitatile invecinate.Directorul CAS Olt, Sorina Oancea, a explicat faptul ca, in acest context, un medic de familie dintr-o localitate din apropiere, Icoana, va lucra si la Potcoava incepand din aceasta saptamana."Inca de ieri era stabilit ca domnul doctor Tudor sa mearga si la Potcoava, in conditiile in care doamnele doctor erau internate in spital. Toti medicii din imprejurimi au sarit in ajutorul pacientilor de acolo pentru retete, bilete, ce a fost mai urgent. Astazi am aflat trista veste despre una dintre doamnele doctor. Doctorul Tudor in cateva zile va avea un punct de lucru la Potcoava, dar de astazi deja a fost acolo. Si am aflat ca si autoritatile locale il vor sprijini cu ce este necesar in privinta amenajarii spatiului", a spus Sorina Oancea.Directorul CAS Olt a adaugat ca la punctul de lucru al cabinetului medical in cauza programul va fi probabil adaptat astfel incat medicul sa poata acorda asistenta si pacientilor din Icoana, insa totii pacientii care vor avea nevoie vor fi consultati si vor primi retete.Doctorita din Potcoava este primul medic de familie din judet care a murit in urma infectarii cu noul coronavirus, insa in judetul Olt, in urma cu patru luni, a decedat si un medic de la Ambulanta. Totodata, de la inceputul pandemiei, au murit in urma infectiei cu SARS-CoV-2 cinci asistente si doua infirmiere de la spitale din judet.