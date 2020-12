Un medic de la cel mai mare spital din estul Romaniei a decedat de COVID-19

"Cu deosebit regret colectivul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Galati anunta trecerea in nefiinta a domnului doctor Iacoblev, medic primar oftalmolog, care s-a stins din viata in seara de 3 decembrie in urma complicatiilor pulmonare grave generate de infectia cu noul coronavirus. Domnul doctor Iacoblev a decedat in Sectia ATI a spitalului in care timp de 22 de ani si-a dedicat intreaga experienta profesionala pacientilor cu probleme oftalmologice. A fost un medic devotat si muncitor, un om exceptional, de o probitate morala desavarsita, cu o modestie si o noblete rar intalnita si un extraordinar coleg. Il rugam pe Dumnezeu sa-l ierte si sa-l odihneasca in pace", se arata in informarea transmisa de unitatea medicala.Un numar de 88 de angajati ai Spitalului Judetean de Urgenta "Sf. Andrei" din Galati, din care 11 medici, trei medici rezidenti, 37 de asistente, 21 de infirmiere, 11 ingrijitoare, o moasa, doi brancardieri si doi membri ai personalului TESA, sunt infectati cu SARS-CoV-2, potrivit unitatii medicale.CITESTE SI: Austria a dat startul testarii in masa, in pofida sfatului expertilor