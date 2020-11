Un medic de la Spitalul Judetean Suceava anunta ca nu mai sunt locuri la terapie intensiva. Ultimul pat, ocupat de o femeie cu COVID-19 operata prin cezariana

"De exemplu, in momentul de fata am 19 pacienti. Din nefericire, s-a eliberat un loc, un pacient a decedat si urmeaza mai tarziu sa intru in sala cu o cezariana, saturatie proasta, COVID pozitiva, care va ocupa cel de-al 20-lea loc. Tocmai ce am primit un pacient de la boli infectioase. Cezariana, o interventie in mod normal destul de banala, ca sa spun asa, nu stiu daca e chiar termenul potrivit. In aceste conditii trebuie mai multa precautie, pentru ca pacienta este dependenta de oxigen, trebuie un pic monitorizare in post-operator si atunci cand pacienta oricum se afla pe masa de operatie, cezariana fiind, pot oricand sa apara si alte complicatii, pe langa insuficienta respiratorie acuta pe care o are deja. Atunci trebuie sa fim tot timpul atenti la eventualele complicatii si sa fim capabili sa le corectam pe loc", a declarat Adrian Vasilcovici, intrebat sambata la Digi 24 daca in acest moment sunt pacienti care asteapta un loc liber la ATI.Chestionat ce va face daca vine un pacient care are nevoie de terapie intensiva si spitalul nu are locuri si unde il transfera, medicul specialist ATI a raspuns: "Conform protocolului, avem la dispozitie Centrul de Coordonare care poate fi apelat de orice spital care are pacient COVID cu saturatie proasta si care are nevoie de spitalizare, care poate coordona la nivel national gasirea unui loc de terapie intensiva sau pe spital. Dureaza undeva la o ora, doua, pana sa ii gaseasca un loc. Si noi am fost sunati de spitale din alte judete pentru locuri de terapie intensiva. Ba chiar am primit pacienti din alte spitale si, la randul nostru, am fost nevoiti chiar sa trimitem si noi mai departe, pentru ca efectiv nu aveam loc".Intrebat ce inseamna pentru un pacient care asteapta un loc la ATI sa nu fie ventilat mecanic, in cazul in care e necesara aceasta procedura, sau sa nu beneficieze de aparatura de la terapie intensiva, medicul Adrian Vasilcovici a replicat: "E discutabil de la un caz la altul"."Sunt cazuri care impun intubatul imediat si atunci pacientul este intubat, ventilat mecanic, asistat spre exemplu de colegii din urgenta si transferat cu prima ocazie la un spital cu terapie intensiva. Sau sunt acei pacienti care ar avea nevoie de non-invaziv si speram ca pot sa astepte cu doua surse de oxigen pana se elibereaza un loc unde poate sa ii primeasca, oricat ar dura. In caz de deteriorare, avem colegii nostri din urgenta care ar putea sa ii intubeze, sa ii ventileze mecanic temporar", a completat doctorul specialist ATI de la Spitalul Judetean Suceava.Potrivit informatiilor furnizate sambata de Grupul de Comunicare Strategica, in judetul Suceava sunt 11.293 de cazuri confirmate cu noul virus, numarul de cazuri nou confirmate este 199, iar incidenta infectarii inregistrata la 14 zile este de 2,2.