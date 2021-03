Presedintele Colegiului Medicilor se opune interzicerii cumulului pensie-salariu de la stat

El anunta ca peste 1200 de medici pensionari lucreaza in prezent in sistemul medical public, precizand ca un memoriu a fost depus de catre Colegiul Medicilor la mai multe institutii cu rol de decizie in aceasta privinta."Nu suntem de acord cu aplicarea acestei legi in sanatate. Medicii pensionari sustin sistemul sanitar in zonele desertificate. Avem judete in care medicii pensionari sustin aproape integral garzile in spitale , precum si in centre de permanenta. Daca acesti medici vor fi demotivati financiar, sistemul medical va intra in colaps in anumite regiuni", a declarat presedintele Colegiului Medicilor intr-o interventie telefonica sambata, la Digi 24.El a aratat ca din totalul de 55.940 de medici cu aviz de libera practica peste 13.000 de medici au peste 60 de ani si foarte curand vor indeplini conditiile de pensioare. Totodata, 1.235 de medici cumuleaza pensia cu salariul."Daca in Romania ave un numar important de medici, peste 55.000 de medici, cea mai mare problema este distributia heterogena, pentru ca marea majoritate a acestor medici, aproape 29.000 de medici, deci peste 50% sunt in Bucuresti si cinci judete: Dolj, Cluj, Timis, Mures, Iasi. In aceste regiuni, numarul de medici este oarecum peste media europeana, dar in restul tarii - si vorbim de 36 de judete - au sub 27.000 de medici. Douasprezece judete au sub 500 de medici, trei judete au sub 300 de medici. Avem 780 de localitati fara medici de familie. Deci aceasta lege va scadea numarul de medici exact in aceasta parte defavorizata a Romaniei, cum spun unii, a doua Romanie", a adaugat Daniel Coriu.Acesta a mentionat ca are foarte multe semnale conform carora medicii pensionari ar alege pensia s nu salariul, pentru ca au o stare de sanatate fragila, iar unii au contracte part time.Presedintele Colegiului Medicilor a mai anuntat ca institutia a depus memorii care sustin acest punct de vederei catre premier, catre ministrii Sanatatii, Muncii si catre cele doua Camere ale Parlamentului, subliniind ca spera ca reprezentantii Colegiului sa fie chemati la discutii pe acest subiect, fapt care nu s-a intamplat pana acum.Proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul de la stat a fost pus saptamana aceasta in dezbatere publica.