Un nou spital COVID pe litoral. Spitalul Municipal din Mangalia va trata cazuri usoare de pacienti cu coronavirus

Conform sursei citate, in prezent, activitatea medicala din cadrul institutiei sanitare se desfasoara in conditii normale si au loc actiuni de reorganizare a spatiilor medicale, personalul medical al Spitalului din Mangalia fiind permanent la datorie pentru tratarea infectiilor provocate de coronavirus "In cadrul spitalului au fost amenajate un spatiu special pentru triajul pacientilor, doua izolatoare si se intervine cu promptitudine la orice caz care ar putea pune in pericol sanatatea publica, reprezentantii unitatii informand opinia publica despre dinamica activitatii medicale din spital, in actualul context, pe masura ce vor stabili toate detaliile cu forurile medicale superioare'', se mai arata in comunicatul de presa al Primariei Mangalia.Directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP), Cristina Schipor, a declarat pentru AGERPRES, ca in prezent in unitatile spitalicesti din sistemul public din judetul Constanta sunt afectate 292 de paturi pentru ingrijirea pacientilor infectati cu SARS-CoV-2, la Spitalul Clinic de Boli Infectioase (Centru regional Covid-19), la Spitalul de Pneumologie Palazu Mare, Spitalul Municipal Medgidia si Sectia exterioara Agigea a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Constanta.''In prezent suntem in procedura de avizare si autorizare a unui numar de, probabil, 120 de paturi, de la Spitalul Municipal Mangalia, pentru internarea si tratarea pacientilor asimptomatici si cazurile usoare de infectare cu COVID-19, aceasta unitate medicala fiind inclusa astfel in lista spitalelor de linia a II-a ca suport pentru SARS-CoV-2'', a declarat Schipor.De asemenea, la Constanta a fost pregatit, pe Stadionul Portul, inca din primavara acestui an, si un Sistem Medical Modular de Izolare si Tratament (SMMIT) pentru a prelua si tratarea pacientilor cu COVID-19. Unitatea medicala de campanie are in compunere o zona medicala cu 56 de paturi, dintre care patru pentru Terapie Intensiva, si o zona de carantina cu 120 de paturi, iar daca situatia o va impune, sistemul poate fi extins cu inca aproximativ 50 de paturi, ce vor fi amplasate in sala de sport din incinta stadionului.