Tragedie la Medias. Un pacient cu COVID-19 a murit asteptand sa se elibereze un loc la ATI in vreun spital

"A murit. S-a cerut sa fie dus undeva la un ATI, nu a avut loc nicaieri, pentru ca nu sunt locuri. Cei de la Turda, spre exemplu, cer si ei paturi peste tot. Omul a fost pus pe oxigen, numai ca a avut multe comorbiditati (...), trebuia intubat", a explicat Budescu.Potrivit sursei citate, Spitalul Municipal din Medias are sectie ATI unde exista sase paturi, dar acestea sunt pentru pacientii care nu sunt infectati cu noul coronavirus si nu sunt pregatite suficient pentru bolnavii cu COVID-19.Directorul DSP Sibiu a anuntat ca Spitalul Municipal din Medias face pregatiri pentru ca de luni sa aloce trei paturi ATI pentru pacientii COVID-19.Intrebat ce sanse de supravietuire avea acest pacient COVID-19 care nu a mai apucat sa fie intubat intr-un ATI, Gabriel Budescu a spus ca sansele erau destul de mici."85% din pacientii care sunt la ATI intubati se duc. Cam asta este sansa, care este foarte mica", a afirmat el.Potrivit directorului DSP Sibiu, vineri a decedat un pacient cu COVID-19 in Sectia ATI de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta, unde sunt in total 12 paturi pentru bolnavii infectati cu noul coronavirus si toate sunt ocupate in acest moment. Rata de vindecare de COVID-19 la ATI in Sibiu este, in medie, de doi pacienti, in timp ce zece mor."La 12 paturi, daca doi (pacienti - n.r.) se ridica si parasesc ATI-ul pe picioare si acestia sunt cei care sunt pacienti mai tineri, care sunt vanjosi si care pot sa treaca peste, dar este foarte greu", a subliniat Gabriel Budescu.Pacientii cu COVID-19 care sunt internati la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta si au nevoie urgenta sa fie intubati, neavand loc liber la Sectia ATI, asteapta sa fie transferati la alte spitale din tara, potrivit prefectului Mircea Cretu si directorului spitalului, Liliana Coldea.Situatia epidemiologica in judetul Sibiu s-a inrautatit vineri, cand au fost raportate si patru cazuri de copii bolnavi de COVID-19, in Sectia ATI de la Spitalul de Pediatrie, toti avand comorbiditati si unul fiind intubat.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis vineri ca si in municipiul Sibiu devine obligatorie purtarea mastii si unitatile de invatamant vor desfasura cursurile doar online, incepand de sambata, timp de 14 zile, dupa ce s-a inregistrat o rata de infectare cu noul coronavirus de 3,24 la mia de locuitori, informeaza Prefectura.