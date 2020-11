Un spital nou, construit cu 15.600.000 de lei, sta nefolosit de un an de zile

Constructorul a finalizat lucrarile contractate, in schimb, autoritatile locale nu au asigurat utilitatile necesare functionarii acestui spital, informeaza Adevarul.ro Este vorba despre o unitate spitaliceasca moderna cu aproximativ 20 de saloane si 84 de paturi, dotata cu baza de tratament si ingrijire si cu sursa de oxigen la fiecare pat. Lucrarea a costat 15.6 milioane de lei si a fost realizata cu fonduri de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii.Reprezentantii firmei de constructii care au realizat lucrarea spun ca au apelat la toate autoritatile pentru a fi rezolvata problema, cu atat mai mult cu cat spitalul putea fi transformat in unitate suport-COVID avand in vedere criza de locuri in spitale , dar mai ales a celor dotate cu aparate de oxigen."In luna aprilie, am trimis adrese la Consiliul Judetean, la Prefectura, la Primarie, chiar si la minister. Am sugerat sa facem toti o mobilizare sa-l transformam in spital COVID fiindca autoritatile cautau la vremea respectiva solutii si nu aveau. Dar autoritatile locale urmau sa scoata la licitatie realizarea utilitatilor, pentru ca spitalul este gata, dar fara ele nu poate functiona", declara Radu Mihalache, unul dintre reprezentantii firmei de constructii.CITESTE SI Cine este medicul Valeriu Gheorghita, cel care va coordona campania de vaccinare anti-COVID