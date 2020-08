Un spital privat din Constanta a fost inchis partial din cauza coronavirusului

Potrivit conducerii spitalului privat din Constanta, saptamana trecuta, primii angajati depistati pozitiv la virusul SARS-CoV-2, in urma testarii RT-PCR, au fost asistenti medicali si infirmiere din Sectia chirurgie si Bloc operator."Imediat dupa aflarea primelor rezultate, conducerea spitalului a decis inchiderea respectivelor sectoare de activitate si aplicarea tuturor masurilor de dezinfectie si asepsie recomandate, prin intermediul protocoalelor, de catre Directia de Sanatate Publica. A fost dispusa masura testarii RT-PCR a celorlalti angajati care, in urma anchetei epidemiologice interne , s-au incadrat in definitia de 'contact direct' sau 'contact apropiat' fata de cazurile confirmate", se arata in comunicatul de presa postat pe site-ul spitalului.Reprezentantii conducerii unitatii spitalicesti mai precizeaza ca ambulatoriul de specialitate si laboratorul de analize sunt, in continuare, functionale, consultatiile si investigatiile desfasurandu-se conform planificarilor existente.