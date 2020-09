Unitatea mobila de Terapie Intensiva de la Ploiesti, repusa in functiune dupa doua saptamani. Peste 630 de cazuri active de COVID-19 in Prahova

Potrivit celei mai recente raportari privind cazurile active de COVID-19 din Prahova, in judet exista 632 de bolnavi. Dintre acestia, 203 cazuri active sunt la pacienti din municipiul Ploiesti, 31 in orasul Boldesti Scaeni si 30 in orasul Baicoi.In judet sunt si 19 localitati unde nicio persoana nu este diagnosticata cu COVID-19, printre acestea numarandu-se orasul Busteni de pe Valea Prahovei.Autoritatile din judet au anuntat ca, incepand de marti, unitatea mobila de Terapie Intensiva care functioneaza la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti a fost repusa in functiune, dupa mai bine de doua saptamani in care aceasta a fost nefunctionala din cauza unei defectiuni la instalatia de climatizare.Dupa repunerea in functiune a acestei unitati, numarul de paturi de Terapie Intensiva destinate pacientilor cu COVID-19 a crescut de la 20 la 28, dintre acestea 18 fiind ocupate, marti dimineata.