Unul dintre cei mai apreciati medici din Alba, dat in judecata pentru 500.000 de lei. O femeie care a pierdut copilul dupa nastere acuza un caz grav de malpraxis

Alaturi de medic, reclamanta Simona Perta a chemat in judecata si Spitalul Judetean de Urgenta. Femeia solicita la Tribunalul Alba daune morale in valoare de 500.000 de lei in urma pierderii suferite. Instanta nu a alocat, deocamdata, un prim termen de judecata.Incidentul a avut loc in 14 august 2020. Femeia si membrii familiei acesteia acuza faptul ca a fost tinuta timp de mai multe ore in spital fara a fi operata prin cezariana, iar cand s-a decis realizarea operatiei era prea tarziu pentru copil. Femeia nu avea testul COVID-19 la momentul internarii.In final, pentru a salva viata femeii si cand s-a constatat ca starea fatului s-a agravat, s-a intervenit, prin cezariana, inainte de a fi primit rezultatul testului COVID. Nou-nascutul a avut la nastere scor Apgar 2 si a fost transferat de urgenta la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea, sectia Neonatologie, cu elicopterul, pentru ca la unitatile medicale din Sibiu sau Targu Mures nu erau locuri. A decedat in 16 august la spitalul din Oradea, unde a ajuns in stare foarte grava.Familia a precizat ca mama copilului a fost tinuta prea multe ore in travaliu de catre mediul de garda. "Joi noaptea, cumnata mea, fiind insarcinata, i s-a rupt apa, a sunat la salvare si a dus-o cu salvarea la Spitalul Judetean din Alba Iulia. A ajuns pe la 01:00, intre 01:00-02:00, la Spitalul Judetean, si nu i-au facut nimic pana la ora 14:00, dupa-masa. Domnul Tibea nu a vrut sa o opereze, pana cand un coleg de-al dansului a venit si a spus << Domnule doctor, femeia aceasta va muri si ea, o scapam si pe ea >> si atunci, cu scandal , au dus-o si i-au facut cezariana din care a rezultat copilul care era aproape mort.L-au luat, l-au resuscitat si l-au trimis la Oradea cu elicopterul. Consider ca acesta este un malpraxis pentru ca nu poate sa se astepte la o femeie care e trecuta de varsta tineretii sa astepte sa nasca natural, in primul rand, si in al doilea rand, ca oameni fiind, trebuia sa se intervina prompt, cand a ajuns cu ea, nu la prima ora, dar dimineata la prima ora, putea sa se opereze, putea sa scape acest copil", a declarat la momentul respectiv cumnatul femeii insarcinate, Virgil OargaFemeia era la primul copil, aceasta ramanand insarcinata la 42 de ani. "Sotia mea a fost insarcinata in luna a 9-a si a venit la Spitalul Judetean ca sa nasca si pana i-au facut cezariana a fost tarziu pentru bebelus. Medicii au spus numai la familie, seara in curte nu m-au lasat din cauza Covidului, am luat legatura prin telefon cu medicul", a declarat sotul femeii.Medicul acuzat a precizat ca interventia s-a facut in regim de urgenta la momentul in care starea copilului s-a inrautatit, inainte de primirea rezultatului pentru testul COVID. "Doamna s-a internat vineri dimineata, prezentandu-se catre serviciul de Urgenta cu membrane rupte precoce. Operatia de cezariana s-a efectuat vineri in jurul orei 12.00. Pacienta, in varsta de 42 de ani, la internare fara semne patologice, atat fetale, cat si materne. (..) Fara dureri, pentru ca doamna nu era inca in travaliu. Interventia s-a facut la doamna in regim de urgenta, inainte de a avea testul Covid. S-a folosit circuitul pentru cazurile suspecte COVID din spital. S-a constatat scaderea ritmului cardiac fetal, motiv pentru care s-a intervenit chirurgical. Inainte de ora 12.00, nu exista motiv de interventie chirurgicala", a declarat medicul Cristian Tibea.