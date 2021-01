Coordonatorul campaniei de vaccinare: Ar trebui sa avem cel putin 20.000 de persoane vaccinate pe zi

"Ne creeaza posibilitatea cat se poate de reala ca, din a doua jumatate a lunii ianuarie, sa incepem vaccinarea pentru etapa a doua din Strategia de vaccinare", a declarat Valeriu Gheorghita."Trebuie mentionat ca astazi avem 13.200 de persoane vaccinate si inca un lucru foarte important, activitatea de vaccinare a fost inceputa intr-un numar relativ mic de centre de vaccinare. Sunt circa 47 de centre de vaccinare care au avut activitate in aceste zile incepand cu acele 10 centre medicale de linie 1", a declarat, sambata seara, la Antena 3, Valeriu Gheorghita.Acesta a anuntat ca de luni vor incepe activitatea cele mai multe centre de vaccinare."De luni, 4 ianuarie, activitatea va fi inceputa in peste 90% din cele 370 de centre de vaccinare destinate pentru personalul medical, ceea ce ar trebui sa ne asigure o imagine reala a ratei de vaccinare din Romania.Eu cred ca numarul va fi mult mai mare si vom reusi sa acoperim intr-un timp relativ scurt, cel putin pana la jumatatea lunii ianuarie, mare parte din personalul medico-social, ceea ce ne creeaza posibilitatea cat se poate de reala ca, din a doua jumatate a lunii ianuarie, sa incepem vaccinarea pentru etapa a doua din Strategia de vaccinare, incepand cu vaccinarea persoanelor din caminele rezidentiale, din centre medico-sociale", a mai precizat medicul Valeriu Gheorghita.Intrebat cate persoane vor fi vaccinate zilnic, Gheorghita a explicat: "Din 4-5-6 ianuarie ar trebui sa avem cel putin 20.000 de persoane vaccinate pe zi".Campania de vaccinare impotriva coronavirus a inceput in 27 decembrie.