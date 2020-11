Zeci de pacienti, dar si cadre medicale si auxiliare de la Sectia de psihiatrie a Spitalului Judetean Botosani, diagnosticati cu COVID-19

Potrivit sursei citate, au fost infectati cu noul coronavirus 40 dintre bolnavii internati pe Sectia psihiatrie acuti, dar si trei asistenti medicali si cinci infirmieri de la aceeasi sectie medicala."Este vorba de pacienti cu afectiuni psihice, care sunt mai greu de controlat. Ei nu pot fi controlati decat sedati, insa nu este cazul. In prezent, focarul este tinut sub control", a precizat Monica Adascalitei.In ultimele 24 de ore, in judetul Botosani au fost inregistrate 125 de noi cazuri de SARS-CoV-2, ceea ce face ca numarul total al imbolnavirilor de la debutul pandemiei sa se ridice la 5.0971.CITESTE SI