Clipul zilei vine de la SRI: In viata reala, superagentul invincibil este destul de rar

Cu ocazia implinirii a 27 de ani, Serviciul Roman de Informatii a creat un filmulet prin care face o comparatie intre ceea ce inseamna munca pentru un adevarat agent si un spion din filmele de actiune.

"Ofiterilor de informatii le plac filmele de actiune, dar le este greu sa urmareasca fiecare cliseu. Cateodata foarte greu. In viata reala, superagentul invincibil este destul de rar. In spatele fiecarui ofiter de caz se afla profesionisti din diverse domenii. Unii nu s-au intalnit vreodata, nici macar pe Facebook, dar impreuna formeaza cea mai buna echipa", spunea vocea din filmulet.

In clip se mai arata ca agentii SRI lucreaza ca o orchestra bine sincronizata.

"Este posibil sa ne placa filmele de actiune, dar, de fapt, noi ne iubim profesia asa cum este ea. Si de cele mai multe ori sentimentul de a lucra pentru oameni depaseste cu mult cinematografia. Nicaieri lucrurile nu sunt simpliste si solitare, victoria este o suma contopita de eforturi, pricepere si energii care dau forma lucrurilor.

In lumea austera a serviciilor de informatii, niciun rezultat nu apare miraculos peste noapte. Fiecare succes, fiecare operatiune incheiata inseamna o munca de echipa care rareori iese la lumina. Oameni si organizatii din Romania si din lume pun cap la cap semnale, informatii".

Realizatorii clipului precizeaza ca, in 2016, SRI a lucrat in contacte operationale cu peste 90 de organizatii de inteligence din peste 60 de tari.

"Terorismul este probabil astazi principala amenintare globala. Sa ne imaginam: un tunisian deturneaza un camion inregistrat in Polonia si comite un atac terorist in Germania. Fuge in Olanda. Si de acolo intr-un autobuz calatoreste in Franta. Este anihilat la scurt timp dupa, in Italia.

Sistemul national pentru prevenirea si combaterea terorismului functioneaza in Romania cu 20 de institutii care lucreaza impreuna in fiecare zi. Fara sprijinul lor, ne-am indeparta nepermis de misiunea incredintata de cetatenii Romaniei. De fapt, intreaga societate lucreaza ca o mare echipa in beneficiul unei securitati comune. Intr-o partitura in care se combina armonios soliditatea si flexibilitatea, structura si creativitatea. Caci nu putem separa o tara de oamenii ei", se incheie filmuletul.

