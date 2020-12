UPDATE Colet suspect gasit langa Ambasada Israelului la Bucuresti. Pirotehnistii SRI: "Actiunea s-a finalizat. Nimic de interes pirotehnic"

Echipa pirotehnica a Serviciului Roman de Informatii a facut verificari in apropierea ambasadei Israelului din Bucuresti dupa ce a fost anuntata prezenta unui colet suspect, potrivit unui comunicat de presa al SRI. In urma verificarilor SRI nu a gasit "nimic de interes pirotehnic"."Actiunea s-a finalizat. Nimic de interes pirotehnic", a anuntat SRI, in urma verificarilor."In proximitatea Ambasadei Israelului a fost anuntata prezenta unui colet suspect. La fata locului s-a deplasat echipa pirotehnica a Serviciului Roman de Informatii si sunt in derulare masuri specifice de interventie ", transmite SRI, intr-un scurt comunicat de presa.Sursa citata mai spune ca pe masura ce va avea detalii va reveni cu informatii.Toti angajatii ambasadei si diplomatii sunt acasa in siguranta, in contextul in care programul de lucru al ambasadei s-a incheiat, au mai spus surse, pentru News.ro.CITESTE SI: