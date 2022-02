Comisia de control al SRI va putea verifica si modul in care libertatile cetatenesti sunt afectate

Comisia parlamentara de control al Serviciului Roman de Informatii a aprobat un nou regulament de organizare si functionare, printre modificarile adoptate fiind posibilitatea sa se poata verifica legalitatea operatiunilor SRI care au dus la restrangerea unor drepturi si libertati cetatenesti si capacitatea Comisiei de a initia proiecte de acte normative.

Potrivit presedintelui Comisiei de control al SRI, Adrian Tutuianu, a fost introdus un articol suplimentar cu privire la atributiile comisiei.

Comisia poate efectua analiza situatiei statistice referitoare la notificarile persoanelor ale caror drepturi sau libertati au fost afectate prin activitati autorizate si perioadele in care s-au desfasurat, monitorizeaza modul de indeplinire de SRI a cerintelor legale in ceea ce priveste masurile care presupun restrangerea exercitiului drepturilor si libertatilor cetatenesti si verifica daca aceste masuri au fost dispuse intemeiat.

"Am prevazut ca SRI este obligat sa puna la dispozitia comisiei in timp util rapoarte, documente etc. si sa permita audierea personalului militar si civil indicat de comisie", a aratat Tutuianu.

Comisia poate initia proiecte de acte normative in domeniul securitatii nationale, ceea ce nu era posibil in prezent.

"Ca noutate am considerat util pe de o parte sa controlam SRI, dar si sa-l aparam atunci cand exista tentatia unora sau altora de a aduce acuze nejustificate SRI. Si am prevazut ca aceasta Comisie se poate sesiza din oficiu cu privire la acele actiuni care ar putea afecta activitatea SRI sau care ar putea crea suspiciuni cu privire la legalitatea acesteia SRI prin director se poate adresa comisie ori de cate ori considera ca reputatia sau impartialitatea comisiei este afectata in orice mod. Comisia poate dispune verificari cu privire la aceste aspecte", a mai spus Adrian Tutuianu.

