De ce SRI si SIE trebuie desfiintate

Am fost trei ani si jumatate seful Cancelariei prezidentiale. Am fost patru ani si 11 luni ambasador al Romaniei in Finlanda si Estonia. In tot acest timp nu am vazut niciodata nici o pagina - nici un paragraf, nici un rand macar! - de la SRI sau de la SIE care sa aiba o utilitate in exercitiul functiilor pe care le-am avut.

Dar nu trebuie sa ma credeti neaparat pe mine.

Iata declaratia doamnei Codruta Kovesi, sefa DNA: "In 2013, 2014 si 2015, de fapt, de cand am inceput mandatul la DNA, nu am primit nicio informare de la SIE. Cu toate acestea, vedem ca tot mai multi inculpati isi deschid afaceri in strainatate. Se isca intrebarea de ce niciodata nu am primit astfel de informari despre aceste activitati. Nu am primit sesizari nici despre conturile din strainatate, nici despre vilele de lux, nici despre iahturile de lux" (26 aprilie 2016).

Pot sa confirm aceasta declaratie. Mai grav: in cei peste 8 ani in care am ocupat functiile de consilier de stat si de ambasador, am cunoscut multi alti oficiali cu functii importante (ministri, secretari de stat, etc). Nici unul dintre acestia nu primea informatie relevanta, utila, de la SRI sau SIE. Multi, in discutii private, si-au exprimat frustrarea si indoielile cu privire la activitatile acestora.

Intr-un stat normal, democratic, serviciile secrete aduna informatii si le prezinta autoritatilor. Propun analize si formuleaza recomandari. Informeaza despre masurile specifice. Creeaza un cadru de dezbatere.

Ads

SRI si SIE nu au facut nimic din toate acestea.

Ceea ce intotdeauna m-a frapat la reprezentantii acestor institutii pe care i-am intalnit pe parcursul a aproape 9 ani de serviciu public a fost totala lor inadecvare la rolul pe care ar fi trebuit sa si-l asume.

SRI si SIE ar fi trebuit sa permita sa raspundem, cu un grad rezonabil de probabilitate, daca nu cumva cu certitudine, la unele intrebari esentiale.

Ce activitati au serviciile secrete ruse in Romania? Care este nivelul lor de penetrare, care sunt tintele specifice si obiectivele? Niciodata, in acesti ani, SRI si SIE nu mi-au furnizat nici un gram de informatie despre acest subiect. Nici mie si nici oficialilor cu care am interactionat.

Care sunt vulnerabilitatile Romaniei in materie de terorism? Cine si ce face pentru sporirea securitatii reale in spatiul public? Iarasi, nimic. Zero.

Am dat doar doua exemple dintr-o lista lunga de probleme specifice. Ideea este clara. Ca oficial al statului roman, de la aceste servicii (SRI si SIE), nu am primit nimic, niciodata, cat de cat folositor. Indiferent ce.

Ads

Ajunsi in acest punct, intrebarea legitima este desigur: ce fac aceste servicii?

Eu nu spun ca nu exista acolo unii care isi indeplinesc atributiile de serviciu. Problema este daca institutiile acestea, ca atare, fac ceva util.

Romania a fost jefuita la trei maini in timp ce aceste servicii "vegheau".

Scandalurile de coruptie in care au fost implicati membri au serviciilor secrete si politisti s-au tinut lant. Amintesc doar cazul, foarte grav, de la Oficiul National pentru Protectia Martorilor, care se transformase, conform acuzatiilor procurorilor, intr-o oficina a Mafiei.

Tot felul de infractori odiosi au acaparat pozitii importante in stat. Au "disparut" contracte de miliarde de euro. Au fost secretizate afaceri care au ruinat bugetul. Dosarele Securitatii au fost dosite.

Sub pretextul apararii "interesului national", SRI si SIE (create in 1990 de regimul autoritar al lui Ion Iliescu pentru a proteja interesele Securitatii) au acaparat resurse uriase. Generalii si-au luat vile, coloneii si-au facut firme, toti si-au luat "dottorate". Iar jaful a continuat.

Ads

Cine sa ii controleze? Un Parlament populat cu infractori? A fost nevoie de arestarile operate de DNA pentru ca publicul sa afle ca sefii "serviciilor" stateau la cafele cu personaje penale.

SRI si SIE trebuie desfiintate. In locul acestora trebuie infiintat un adevarat serviciu de informatii.

Vreau sa fiu bine inteles. Nu subscriu la ideea, vehiculata de unii politicieni (din toate partidele actuale), dupa care "binomul" a subminat Justitia. Dimpotriva, cred ca nici Justitia si nici serviciile secrete nu si-au facut datoria. Daca si-ar fi facut-o, nu am mai fi avut raufacatori la conducerea institutiilor statului.

Nu cred ca suspectii sunt tratati abuziv, ci dimpotriva, cred ca au excesiv de multe "drepturi". Ma intreb de ce multi dintre acestia sunt in libertate, fac declaratii obraznice la televiziune sau primesc pedepse mici.

Criticile mele nu izvorasc nici dintr-un pacifism deplasat. Cred ca avem nevoie de un veritabil serviciu de informatii. Bine finantat, cu personal bine pregatit, cu atributii extinse si cu legaturi solide cu serviciile din statele aliate (in primul rand, din Statele Unite si din Regatul Unit).

Insa SRI si SIE nu sunt servicii de informatii, ci asociatii de interese. Daca clasa politica din Romania arata cum arata - oarba si lacoma - este si vina acestora. Este momentul unei reforme profunde, care sa lase in urma institutiile "socialismului de tranzitie" al regimului Iliescu si care sa ne ridice la standardele statelor occidentale.

Catalin Avramescu este conferentiar la Facultatea de Stiinte Politice, Universitatea Bucuresti, fost consilier de stat, seful Cancelariei Prezidentiale (2008-2011) si ambasador in Finlanda si Estonia (2011-2016).

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads