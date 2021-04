Un troler suspect aflat sub o masina a alertat trupele speciale ale SRI. Interventie pe o strada de langa Guvern

Actiunea a avut loc pe o strada situata la cateva zeci de metri distanta de cladirea Guvernului, informeaza Digi24.ro.Potrivit sursei citate, trupele speciale ale SRI au fost alertate in legatura cu un troler lasat sub o masina. Aceasta situatie a sesizata de o persoana la numarul de urgenta 112. Intr-un final, s-a constatat ca nu exista niciun pericol. Sub o masina parcata era un troler, astfel ca a fost solicitata prezenta trupelor speciale ale SRI . Din fericire acesta era gol, iar acum politistii trebuie sa stabileasca cine este persoana care a pus trolerul sub autovehicul, daca este vorba de o farsa, sau despre alte intentii", relateaza un reporter al Digi24.