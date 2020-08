Pressone: Academia SRI a deschis zeci de procese pentru retragerea titlurilor de doctor unor "grei" care au plagiat

Potrivit sursei citate, care citeaza Biroul de Presa al SRI, in data de 13 iulie au fost inregistrate la Curtea de Apel Bucuresti 30 de procese pe numele unor persoane carora Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) le-a retras titlul de doctor in ultimul an pentru plagiat.Alte doua dosare, mai arata sursa citata, au fost deschise de Academia SRI ulterior datei de 13 iulie, ajungandu-se la 32 de dosare deschise in instanta Printre cei chemati in judecata pentru a li se anula diploma de doctor dupa ce au fost declarati plagiatori de catre CNATDCU, mai arata Pressone , se numara nume grele in comunitatea de intelligence si securitate din Romania:generalul (r) Dumitru Dumbrava, fost sef al Directiei Juridice a SRI;generalul (r) Sorin Gabriel Cozma, fost sef al Directiei Generale de Prevenire si Combatere a Terorismului din cadrul SRI;generalul (r) Gabriel Naghi, fost sef al Serviciului de Paza si Protectie (SPP) in perioada decembrie 2000 - decembrie 2005; Radu Stroe , fost ministru de Interne (decembrie 2012 - ianuarie 2014);Daniel Andrei Moldoveanu, fost consilier de stat al presedintelui Traian Basescu si fost sef al Comunitatii Nationale de Informatii.