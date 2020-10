SRI: Bagaj suspect intr-un autobuz din Capitala. O echipa pirotehnica se deplaseaza in zona Pietei Victoria

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Autovehiculul a fost oprit la Piata Victoriei."In urma unui apel la 112, a fost semnalat un bagaj suspect in autobuzul 783 din Bucuresti. Autobuzul este blocat in acest moment in zona Pietei Victoria, catre sensul Piata Romana. Pasagerii au fost debarcati, zona delimitata. Echipa pirotehnica a Brigazii Antitero din cadrul SRI se deplaseaza la fata locului pentru a inspecta bagajul", informeaza SRI.