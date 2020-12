SRI, mesaj inedit pentru romani de Anul Nou. Urarea s-a viralizat rapid pe retelele de socializare

SRI isi actualizeza mesajele si urarile in functie de vremurile pe care le traim, astfel ca, in acest an al pandemiei COVID, institutia le ureaza romanilor "Sa ne vedem sanatosi".Mesajul inedit a devenit repede viral. Aproape 4.000 de romani au apreciat postarea de pe pagina SRI in numai trei ore si sute au comentat-o sau au distribuit-o.