Stii limbile dari, hindi, pashtu sau urdu? SRI angajeaza cunoscatori de limbi straine orientale sau rare

"In operatiunile de securitate nationala, cunoasterea unor limbi straine cu circulatie redusa in Romania poate fi un factor decisiv.O persoana cu o astfel de aptitudine ii poate ajuta pe ofiterii de informatii sa inteleaga subtilitati culturale, sa descifreze inscrisuri, sa surprinda semnificatii care pot scapa unui cunoscator mediu," anunta SRI. Potrivit sursei citate, pentru a ocupa un astfel de post, candidatii trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ conditiile de incadrare in SRI si sa promoveze etapele succesive de verificare si selectie.Persoanele interesate pot aplica prin transmiterea unui cv la adresa de e-mail hr@ sri .ro, precizand in subiectul mesajului sintagma "LINGVIST - NUME PRENUME". De asemenea, candidatii trebuie sa specifice localitatea unde doresc sa fie contactati de un specialist de resurse umane.