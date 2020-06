Un ofiter DOS, cercetat pentru favorizarea unei persoane pe care o monitoriza. Cine-i verifica pe politistii care fac interceptarile in Romania?

Interceptarile, realizate de marile parchete si DOS

Sursa: Camera Deputatilor

In acest caz, procurorii au pus in miscare actiunea penala si au fost incetate raporturile de serviciu ale persoanei prin demisie. Detaliile apar intr-un transmis de ministrul de Interne, Marcel Vela , semnat de un secretar de stat, la o interpelare facuta de deputatul USR , Lucian Viziteu, membru al comisiei pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SRI.Lucian Viziteu a adresat mai multe intrebari Ministerului Afacerilor Interne pentru a afla care este in prezent situatia Directiei de Operatiuni Speciale (DOS), care executa cele mai multe mandate de supraveghere tehnica in anchetele penale din Romania. Este vorba de mandate de interceptare telefonica, localizare sau de filaj. Asta dupa ce serviciile secrete, in special SRI si DIPI, au fost scoase din anchetele penale printr-o decizie a CCR din 2016.Practic, activitatea ofiterilor serviciilor de informatii in aceste cazuri a fost preluata de politisti. DOS are in componenta 14 brigazi regionale, repartizate dupa principiul Curtilor de Apel si 26 de servicii teritoriale in restul judetelor tarii.Trebuie spus ca in Romania, pe langa DOS, astfel de operatiuni mai sunt derulate, in baza unui mandate emise de judecatori, de serviciile tehnice din marile parchete: DNA DIICOT si Parchetul General.Documentul poate fi consultat pe site-ul Camerei Deputatilor. Lucian Viziteu a ridicat mai multe intrebari insa si intr-o. Iata o parte din acestea.- "Care este structura organizatorica, organigrama si numarul total al personalului care lucreaza in cadrul DOS?"- "Care sunt parghiile de control impotriva unor eventuale abuzuri privind incalcarea dreptului la viata privata a persoanei prin utilizarea abuziva a tehnicii din dotarea DOS?"- "Daca, pana in prezent, au fost constatate cazuri in care personal din cadrul DOS si-a exercitat atributiile in mod defectuos, a alterat, distrus sau ascuns informatii rezultate din executarea mandatului de supraveghere tehnica sau a favorizat/ tainuit/ sprijinit persoane care faceau obiectul unui mandat de supraveghere tehnica?"- "Care este pregatirea profesionala specifica a personalului DOS in desfasurarea de activitati specifice executarii mandatului de supraveghere tehnica in procesul penal?"- "Daca o vreo comisie parlamentara a solicitat vreodata date si informatii privind activitatea DOS?"Alte intrebari au vizat intrebari privind statutul ofiterilor DOS, daca au calitatea organe de cercetare penala sau ofiteri de politie judiciara si clasificarea unor documente care vizeaza activitatea acestei structuri.Intr-un prim raspuns al Ministerului de Interne, oficialii explicau ca structura organizatorica, organigrama, precum si numarul total de functii la nivelul DOS reprezinta informatii clasificate, iar accesul la acestea estee permis, cu respectarea procedurilor legale, in cazurile si conditiile reglementate de legislatia in vigoare."Cu privire la parghiile de control impotriva unor eventuale abuzuri privind incalcarea dreptului la viata private a persoanei prin utilizarea abuziva a tehnicii din dotarea DOS, va comunicam faptul ca, in conformitate cu prevederile art. 145 alin (1) din Legea nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa incetarea masurii de supraveghere tehnica, procurorul informeaza, in scris, in cel mult 10 zile, pe fiecare subiect al unui mandate despre masura de supraveghere tehnica ce a fost luata in privinta sa," se arata in raspunsul postat pe site-ul Camerei Deputatilor. Potrivit precizarilor, sistemele tehnice si procedurile instituite conditioneaza efectuarea supravegherii tehnice de existenta unui act de autorizare emis de catre un magistrate si asigura transmiterea informatiilor colectate in conditii de integritate si confidentialitate catre procurorii care instrumenteaza dosarul in cadrul caruia a fost emis mandatul."Cu privire la eventualele cazuri in care personalul din cadrul DOS si-a indeplinit atributiile in mod defectuos, a alterat, distrus sau ascuns informatii rezultate din executarea mandatelor de supraveghere tehnica, informatiile puse la dispozitie de catre Inspectoratul General al Politiei Romane releva faptul ca nu se cunosc astfel de situatii.," precizeaza documentul.Intr-un alt raspuns la mai multe clarificari solicitate de Lucian Viziteu, Ministerul de Interne precizeaza ca punerea in executare a mandatelor de supraveghere este facuta de ofiteri DOS care au calitatea de organ de cercetare penala a politiei judiciare: "mentionam faptul ca detinerea avizului de politie judiciara este o cerinta esentiala pentru ocuparea postului si pentru exercitarea atributiei in discutie.""De asemenea, va informam ca Directia Operatiuni Speciale este supusa formelor de control impuse institutiilor publice. In urma verificarilor effectuate la nivelul acestei structuri, nu au fost identificate situatii in care comisiile parlamentare sa fi solicitat date si informatii cu privire la activitatea acestei structuri," se arata in clarificarile postate pe site-ul Camerei Deputatilor. Raspunsul MAI: "In ceea ce priveste pregatirea profesionala si academica a personalului din cadrul DOS, precizam pe de o parte, faptul ca lucratorii specializati ai acestei structure sunt, in principal, absolventi ai Academiei de Politie, ai Academiei Nationale de Informatii si ai Academiei Tehnice Militare, iar, pe de alta parte, faptul ca, in functie de necesarul operativ, se incadreaza si personal din sursa externa pentru activitati care reclama abilitati specific."Contactat de Ziare.com, deputatul USR Lucian Viziteu precizeaza ca a facut aceste interpelari pentru a obtine mai multe informatii relevante: "Miza este clarificarea cadrului legal, daca se respecta deciziile CCR si daca toti politistii, din aceasta structura, care pun in aplicare mandatele sunt abilitati conform legii cat si a deciziilor CCR."Parlamentarul cere clarificari suplimentare de la MAI pentru ca pe viitor sa nu se ajunga la o posibila anulare a probelor stranse cu sprijinul personalului din cadrul DOS sau a altor structuri din MAI. Asa cum s-a intamplat de exemplu in cazul unor dosare DNA, unde serviciile de informatii au oferit sprijinul tehnic in activitatile de filaj si interceptare, iar probele obtinute in urma acestui sprijin au fost anulate in baza deciziilor CCR.Deputatul USR spune ca in acest caz s-ar impune si un control parlamentar mai riguros si constant asupra acestor structuri din MAI, care desfasoara activitati care restrang drepturi si libertati civile."Cred ca a lipsit cu desavarsire acest lucru si este timpul sa avem un control parlamentar constant si profesionist asupra tuturor celor care sunt abilitati legal cu puteri sporite, mai ales cand vorbim despre drepturile si libertatile cetatenilor.Asa putem asigura un climat sanatos in interiorul statului, mentinand legitimitatea si credibilitatea celor care prind infractorii si in acelasi timp sa verificam constant ca statul nu comite abuzuri. Controlul parlamentar profesionist si nepartinic este esential pentru buna functionare a tuturor institutiilor in lupta anti- coruptie ," conchide Viziteu.