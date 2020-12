VIDEO O pizza cu 254 sortimente de branza a intrat in Cartea Recordurilor. Cantareste 1 kilogram si costa peste 1.000 de euro

Pizza realizata intr-o pizzerie din Franta de Benoit Bruel a fost certificata oficial, luni, de Cartea Recordurilor, potrivit Corriere della Sera.Scoasa din cuptor la Lyon in 22 februarie anul trecut de Benoit Bruel, pizza a doborat recordul anterior, detinut de chef Johnny di Francesco de la un restaurant din Australia, care preparase o pizza folosind 154 de sortimente de branza.Pizza cu cele 254 de sortimente de branza a fost facuta in 2 ore si jumatate, exclusiv din produse frantuzesti: de la brie la roquefort la chevre si beaufort si multe altele, toate in doze mici.Pentru ca fiecare pachet de branza a costat in medie patru euro, costul total al pizzei a depasit 1.000 de euro, insa cei care au participat la preparea ei s-au bucurat de o felie la un pret exclusiv mai mic de 50 de euro.